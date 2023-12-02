人民网记者 车柯蒙

“之前去城里办理社保医保缴费业务，要先坐快艇渡船到码头，再转客车，还要搭公交，来回一趟就要花一天时间，到了上鱼时节，根本抽不开身。现在方便多了，在海上社保医保服务站就能办理，方便又快捷。”近日，谈及税务部门便民措施，福建省宁德市三都澳渔民张先生这样说。

张先生口中的海上社保医保服务站，是福建省宁德市税务局第二批主题教育开展以来为民办实事的创新举措。据介绍，当地税务部门在调研渔民“城乡两险”缴纳情况时，发现三都澳21.6公里的海岸线上有着数以万计的海上从业者，“城乡两险”缴费耗时长、路途远。为满足广大渔民对社保医保业务“就近办”的迫切需求，宁德市税务局联合医保、人社等部门以及相关单位，在三都澳海域挂牌成立海上社保医保服务站，实现社保医保参保缴费报销“不出岛”办理。

社保连着千家万户，事关民生福祉。社保医保参保缴费报销办理“不出岛”，是税务部门切实为缴费人纾困解难，推动社保缴费服务更加便捷高效的生动缩影。

在四川省绵阳市，为解决村镇老年人线上缴费不会用，习惯前往办税服务厅办理社保业务，但办税厅路途较远的问题，当地税务部门联合四川农信（绵阳）开发移动智能办费终端——税银POS机，将社保医保缴费服务延伸至社区（村）基层末梢，在 221个乡镇（街道）便民服务中心实现税银POS机扩围投放，让税费服务“不出村”。

“真是方便，到街上赶个场就顺便办了社保缴费。”四川省绵阳市平武县水晶镇的冯大爷在家门口的便民服务中心，通过税银POS机刷卡成功缴纳2024年度城乡居民医疗保险费，再也不用前往30多公里外的县城办税服务厅缴纳医保了。

记者了解到，第二批主题教育开展以来，我国税务部门聚焦社保缴费中的痛点、难点、堵点问题，完善社保缴费渠道，改进社保缴费服务举措。为解决自然人社保缴费线上不会、线下较远的问题，税务部门多措并举将社保缴费服务延伸至基层末梢，让税费服务走进“村门口”，走上“海岸线”，助力实现应保尽保、老有所养、病有所医的目标。

主题教育成效如何，缴费人困难诉求的解决情况是重要标尺。

在广东省茂名市，有企业缴费人反映，目前仍有部分企业社会保险费业务需要线下办理，不少企业财务人员希望能够尽早实现全部业务网上办，以降低办理业务的时间成本。对此，广东省茂名市税务局及时回应诉求，以优化社保缴费流程、提升缴费服务质效为切入口，聚焦“三张清单”试点推行“企业社保线上办全覆盖”，依托V-Tax远程可视化办税平台，实现42项企业社保业务“线上办全覆盖”，缴费单位“一次不用跑”。

在大连，瓦房店市税务部门在主题教育中积极创建新时代“枫桥式”税务所（分局、办税服务厅），联合医保部门共同打造“联调联动”医保费征缴争议联合处置模式，实现医保争议处置“只进一扇门+争议一站结”，把缴费人的急难愁盼问题解决在基层。

“遇到医保费争议问题，原本以为要跑好几个部门，没想到在大厅，就能有税务、医保工作人员联合归口收集处理，感觉省心不少，也帮我解决了医保缴费纠纷的大问题。”大连某公司离职人员田女士说。

内蒙古自治区阿拉善左旗税务局则通过进驻4个街道党群服务中心的“就近办”税费服务点，联合人社、医保、信访等多部门协作参与创建社保费征缴争议处理中心，打通争议受理、调处、防范全链条，有效化解社保费征缴风险，推进社会保险费征缴争议化解在基层，助力形成社保征缴的共治合力。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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