习近平总书记在上海主持召开深入推进长三角一体化发展座谈会并发表重要讲话，从全局和战略高度擘画长三角一体化发展新蓝图。广大干部群众表示，要完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧扣一体化和高质量这两个关键词，推动长三角一体化发展取得新的重大突破，在中国式现代化中更好发挥引领示范作用。

长三角覆盖上海、江苏、浙江、安徽三省一市，以4%的国土面积、不到10%的人口，创造了全国近四分之一的经济总量。座谈会上，习近平总书记充分肯定了长三角一体化发展战略提出并实施5年来所取得的成绩。总书记指出，推进长三角一体化发展是一篇大文章，要坚持稳中求进，一任接着一任干。

浙江大学长三角一体化发展研究中心主任 黄先海：在这个重要的关键节点，习近平总书记再次亲自谋划、亲自部署，提出了新的要求和新的战略指引。从而进一步增强长三角的发展新动能、国际竞争力。

5年来，长三角一体化让老百姓感受到了实实在在的获得感。家住杭州的卜文平，上班在南京，业务范围又覆盖长三角，便捷的交通，让他并没有四处奔波的感觉。

乘客 卜文平：无论是工作、生活，长三角都还是非常方便的，一周可能会去一两个地方，像上海，包括苏州、无锡、合肥，基本上可以做到想走就走。

不只是交通，5年来，长三角的公共服务也在惠及更多的百姓，140项政务服务事项实现长三角“一网通办”，37类高频电子证照实现共享互认。

物流从业人员 徐宗祥：今天过来办车驾管（车辆管理和驾驶人管理）业务。像我们做物流生意的，天天在长三角这一块跑，特别能体会到长三角一体化带来的好处。做业务、开展一些活动，就像一个地方一样。

习近平总书记强调，长三角区域要加强科技创新和产业创新跨区域协同。目前，长三角科技资源共享服务平台已集聚大型科学仪器超4万台（套）。在合肥，依托合肥综合性国家科学中心，已有300多项科技成果转化，孵化企业200多家。

中国科学院合肥物质院等离子体物理研究所研究员 郑金星：长三角地区汇聚了很多创新资源和人才优势，我们与张江实验室、上海光源开展了紧密合作。接下来，我们还将通过协同创新，不断推动重大原创性科技成果产出，把科技创新优势转化为经济发展的驱动力。

总书记要求长三角要跨区域、跨部门整合优势资源，实现强强联合。在长三角（宣城）产业合作区，百亿级钠离子电池项目正在紧张建设。今年以来，这个合作区引进项目67个，八成来自沪苏浙地区。在盐城沪苏大丰产业联动集聚区，沪苏两地正在携手推进一批新兴产业落地。

安徽省宣城市经济和信息化局局长 邱铁军：习总书记强调，有序推动产业跨区域转移和生产要素合理配置。我们发挥区位优势，主动靠上去、精准接上去、全力融进去，深度参与长三角产业链供应链分工合作。

江苏省工业和信息化厅厅长 朱爱勋：我们要坚定不移落实总书记的重要指示精神，充分发挥长三角产业体系完备和配套能力强的优势，协同推进产业的强链延链补链，为长三角乃至于全国高质量发展当好“经济压舱石、发展动力源、改革试验田”。

习近平总书记强调，长三角区域要积极推进高层次协同开放。今天，在浙江安吉港，一艘货轮正装载要出口的绿色家居产品。目前，浙江、安徽、江苏有4个内河港口与上海港实现了联动接卸，一次放行。在上海浦东新区，围绕高水平开放，当地正在加紧制定新的改革举措。

上海市浦东新区科技和经济委员会主任 李慧：习近平总书记的重要讲话，为携手推动长三角一体化发展，取得新的重大突破领航定向。我们将共同推进高水平制度性开放，塑造发展新动能新优势，支撑长三角区域一体化高质量发展。

浙江省发展和改革委员会副主任 陈海涛：习近平总书记为长三角一体化发展新征程指明了前进方向。浙江全方位接轨上海，携手苏皖，以数字长三角为牵引，进一步塑造科技产业新优势，在推进共同富裕、民营经济等方面勇当先行者，共同谱写中国式现代化建设新篇章。

习近平总书记要求长三角区域加强生态环境共保联治。从新安江到太湖，从皖南到浙西山区，三省一市推进重要生态屏障和生态廊道共同保护。太浦河串联了苏州、上海、嘉兴三地，水系连通、岸坡整治等工作统一推进。今天，三地的工作人员正在巡河。

江苏省苏州市吴江区太浦河村级联合河长 沈晓华：现在，长三角一体化发展的理念深入人心，过去那种清理垃圾靠风，刮到哪边哪边管的情况再也不会出现。最直观的变化，每年我们水葫芦打捞量从过去全年三十几万吨下降了一半。未来我们要进一步落实总书记的指示，让更多的百姓参与共治共享优美环境。

广大干部群众表示，要以习近平总书记重要讲话为根本遵循，砥砺奋进、久久为功，在新时代新征程上不断谱写长三角一体化发展新篇章。

长三角区域合作办公室主任 顾军：我们将坚决贯彻落实总书记重要讲话精神，抓实主题教育，使长三角真正成为区域发展共同体，在中国式现代化中走在前列，更好发挥先行探路、示范引领、辐射带动作用。

(责编：王静、杨光宇)

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