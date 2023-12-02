长江

从青藏高原发源

一路向东奔腾万里

突破了江淮丘陵和江南丘陵后

在行将入海之处

孕育出一片肥沃的冲积平原

这片区域

被网民戏称为“包邮区”

学名则叫作“长江三角洲”

1

灵秀江南

冲积平原开阔平坦

来自太平洋的暖湿水汽随季风长驱直入

雨水和泥土

在此创造出温润的江南锦绣

这里

河湖纵横

风光秀丽惹人醉

这里

山水相连

引得文人流连忘返

这里

风雅流淌

让人心生向往

都市弄堂

园林水乡

江南骨子里就细腻温润

吴风越韵也好

徽派海派也罢

江南文化已经成为长三角地区

共同的文化标记和纽带

这是长三角“文化基因”

对中华传统文化的巨大贡献

2

民康物阜

你肯定听过这些谚语

“上有天堂，下有苏杭”

“苏湖熟，天下足”

没错

都在这里！

如今的长三角

是中国人口最密集的区域之一

更是大都市的聚集地

不到全国4%的土地面积

创造了全国近四分之一的经济总量

站在和平饭店的露台，看上海滩的发展与变迁。新华网 吴恺 摄

先说上海

早在20世纪30年代

便成为远东金融中心

90年代开发开放

浦东”两个字，代表了无数的奇迹

从江南小镇的安静温婉

到十里洋场的灯红酒绿

从国际化港口的往来忙碌

到现代大都市的时尚摩登

数不尽的繁华

道不尽的传奇

金茂大厦、环球金融中心、上海中心大厦

这些你追我赶的地标

标注了上海的“新高度”

它是国际经济、金融中心

是贸易

航运

科技创新中心

再说说江苏

这里可不只有苏州园林

从前说太湖附近州府一带丰收

便足以供养天下人

如今

江苏被网友更为精炼地概括为3个字

“苏 大 强”

它是中国第二经济大省

制造业强省

南京

无锡

徐州

常州

苏州

南通

连云港

淮安

盐城

扬州

镇江

泰州

宿迁

总共就13个地级市

13个都在全国经济百强市行列

现在人们提起浙江

多半会想起高歌猛进的互联网产业

和特色鲜明的数字经济

但别忘了

这里还有着雄厚的民营经济基础

到底有多牛呢？！

桐乡不出羊毛

却有全国最大的羊毛衫市场

余姚不产塑料

却有全国最大的塑料市场

海宁不产皮革

却有全国最大的皮革市场

位于山旮旯里的义乌小商品市场

既不沿海，又非交通枢纽

却成了全球最大的日用消费品批发市场

最后说说安徽

“最牛风投城市”合肥知道吧

就是安徽省会

从京东方、长鑫存储、科大讯飞

到大众、蔚来、比亚迪

发现一个便成就一个

国家航天局

将深空探测实验室总部设在这里

12个大科学装置布局这里

德国大众汽车集团

将本土外全球首个研发中心落户这里

50家世界500强企业奔赴这里

超3000亿元规模基金丛林诞生于这里

创新活跃强劲

制造特色鲜明

特别在人工智能、新能源汽车等

战略性新兴产业上

安徽已形成了极具辨识度的产业地标

今年上半年

全省GDP总量再次进入全国前十

活力发达的经济

使这片土地生机无限

2022年

长三角8个地级以上城市

入围全国“万亿俱乐部”

占全国1/3

全国百强县“风云榜”

长三角占据“半壁江山”

3

通江达海

长三角

江海交汇、河湖相通之地

巨量的物资和人员

在此可通往四面八方

2月16日，货船行驶在京杭大运河江苏宝应段。新华社发（沈冬兵摄）

旧时

长江串联东西

大运河从长三角起

连接了富饶的华北平原与江南水乡

通达海河、黄河、淮河、长江、钱塘江

五大水系

贯通彼时的中国南北

而如今

这里过江跨海，修桥铺路

从长三角

你可以去往整个世界

有多快多方便呢？

这么说吧

上午

你在安徽黄山市欣赏皖南古村落

中午

你就可以去到浙江杭州欣赏西湖美景

高铁不到俩小时

就能带你从黄山到杭州

拼版图片：上图为5月31日拍摄的安徽省黄山市宏村风景（新华社记者 张端 摄）；下图为6月4日拍摄的浙江省杭州市西湖风景（新华社记者 黄宗治 摄）

位于长三角的杭黄高铁

沿线分布着黄山、千岛湖、西湖等数十个

5A级与4A级风景区

串起了名城、名湖、名江、名山

在长三角地区

陆域所有地级市都有动车通达

高铁线路辐射全国

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》长三角地区轨道交通规划图 新华社发

如果你下午又去了江苏看苏州园林

晚上想去上海外滩看夜景

不想坐高铁动车

也不会开车

没事，你可以坐地铁去

当然

开车也能一路通达

如果早上7点出门

沿着江苏苏州吴江大道向东一直开

8点多就能到达上海青浦

长三角区域高速公路网密集通畅

截至2022年底

总里程已超1.6万公里

（不愧为“基建狂魔”）

傍晚时刻的上海立交桥。新华网发 田横 摄

除了“轨道上的长三角”

“公路上的长三角”

这里还在推进建设世界级机场群、港口群

通江达海

承南接北

连接东西

铁路、公路、航道、机场、轨道……如今的长三角

是全国交通最便捷的地区之一

（生活在这里

可真是天地任我逍遥了）

4

创新高地

在科幻小说《三体》中

有这样一段描述

“一团耀眼的白光从山脉尽头升起……”

太空飞船核聚变发动机发出的光芒如同太阳

利用核聚变等技术

人类走出地球走向了广袤宇宙

核聚变是太阳发光发热的能源来源

可以说，万物生长

依靠太阳

那如果人类自己造一个“太阳”呢？

嘿嘿

这里已经在造啦！

今年4月12日21时

中国有“人造太阳”之称的

全超导托卡马克核聚变实验装置（EAST）

再次刷新了

人类探索核聚变能源的极限

你或许不知道

EAST装置上有核心技术200多项

专利2000余项

汇聚“超高温”“超低温”“超高真空”

“超强磁场”“超大电流”等

尖端技术于一炉

而这些

仅仅是长三角科技创新蓬勃发展的一角

你可能会问

这些东西有什么用呢？能吃还是能喝？

放心吧确实不能吃也不能喝

但是能赚钱啊！

安徽合肥有一条“量子大街”

短短几百米

汇聚了几十家量子企业

量子计算机

可移动量子卫星地面站

量子钻石原子力显微镜……

一个个科技成果从实验室走出

在“量子大街”落地转化为产品

得益于以市场为导向的

高质量科技供给

在这里

你能听见世界量子产业的新脉动

图为超导量子计算机。新华社记者陈诺 摄

再看一组数据吧

世界知识产权组织发布的

《2022年全球创新指数报告》显示

我国共有22个科技集群进入全球百强

长三角地区有4个

上海-苏州

南京

杭州

合肥

分别位列

第6、第13、第14和第55位

长三角已成为中国

高质量发展创新动力的主要引擎之一

雄厚的制造基础

蓄势待发的创新策源能力

伴随从世界工厂向全球创新高地转变

长三角将努力改变

世界产业版图和创新版图

5

开路先锋

把时光拨回1921年7月

在上海法租界望志路106号

（现兴业路76号）

一幢看起来平平无奇的旧式石库门建筑

楼下的客厅里

一群年轻人围桌而坐

他们神情激动，讨论热烈

晨曦下的中共一大会址纪念馆。新华网 吴恺 摄

他们干的

是开天辟地的大事

因为他们正在讨论的内容

是成立中国共产党

他们正在谋划的

是新中国的明天

在浙江嘉兴

百余年前

红船在这里起航

勇立潮头

敢为人先

凤阳县小岗村农民展示领到的《农村土地承包经营权证》（2015年7月8日摄）。

改革开放40多年来

从发轫于安徽凤阳小岗村的“大包干”

到苏南模式、温州模式

从浦东开发开放

到启动上海自由贸易试验区……

长三角地区

自始至终都在引领改革风气

做国家的开路先锋

如今

全球逐浪数字化产业

长三角地区又成为全国领跑者

数据显示

沪苏浙皖三省一市

2022年数字经济规模占全国近三成

集成电路、人工智能产业规模全国占比

分别为3/5和1/3左右

中国国际进口博览会举办场地——国家会展中心（上海）。新华社记者 凡军 摄

地跨沪苏浙皖

如今它是我国经济发展最活跃

开放程度最高

创新能力最强的区域之一

大江奔涌

生生不息

在黄浦江畔

太湖之滨

在钱塘江边

八百里巢湖之侧

有中国最炙手可热的沃土

这就是，长三角！

来源：新华网综合新华社、浙江宣传、瞭望等

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作者：赵刚

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