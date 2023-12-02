原标题：十六载爱心不改 新时代助残共富 交通银行与中国残联签署战略合作协议

12月1日，在第32个“国际残疾人日”临近之际，交通银行与中国残疾人联合会在沪签署战略合作协议，共同启动“通向明天——交通银行助残共富行动计划”。中国残联主席程凯，交通银行党委书记、董事长任德奇见证签约；中国残联党组成员、副主席李东梅，交通银行党委委员、副行长郝成代表双方签约。

任德奇表示，交通银行作为金融领域“国家队”，参与扶残助残文明实践、支持新时代残疾人事业发展是我们义不容辞的责任。交行将贯彻落实中央金融工作会议精神的具体抓手，针对残疾人组织、残疾人企业、残疾人群体量身定制金融服务方案，拓宽合作领域。

程凯表示，交通银行自2007年开始持续16年支持残疾人事业，为推动残疾人教育发展作出了重要贡献，赢得了社会各界广泛关注和高度赞誉。当前，中国残联和交通银行的合作面临全新的发展机遇和良好的环境条件，期待通过双方精诚合作，帮助残疾人过上更有尊严、更高质量的生活，带动全社会平等对待残疾人、关爱服务残疾人，共同创造更加幸福美好的明天。

据悉，早在2007年，交行重组20周年之际，交行与中国残联就共同启动了“通向明天——交通银行残疾青少年助学计划”。16年间，交行坚持公益捐赠残疾人事业，累计捐款1.12亿元，惠及近5万名残疾人及残疾人事业工作者。双方合作范围也从最初的残疾青少年教育，逐步扩展至特教园丁培训、中国残疾人艺术团义演、残疾人职业技能大赛、“美丽工坊”残疾妇女就业等多个领域，成就了公益助残事业的一段佳话。

此次双方签订战略合作协议，将原有合作项目正式升级为“通向明天——交通银行助残共富行动计划”，合作领域从原有的以慈善公益为主，拓宽到金融服务多个方面。交行将发挥金融特色优势，为残疾人组织、残疾人企业、残疾人群体量身定制金融服务方案，助力残疾人在共富路上活得更精彩。据了解，“行动计划”包含金融服务和公益合作两大方面，涉及无障碍服务、电子渠道服务、消费者权益保护、普惠金融、产业链金融、智慧民生、智慧政务、国际交流合作、公益捐赠、慈善信托、基地共建、志愿者服务12个领域。

(责编：曹淼、吕骞)

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