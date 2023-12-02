原标题：优必选通过聆讯 “人形机器人第一股”将登陆港交所

12月1日，优必选通过港交所聆讯，即将在港交所主板上市，正式成为“人形机器人第一股”。据沙利文报告，优必选是全球人形机器人行业的极少数市场参与者之一，并率先实现了人形机器人的商业化。

截至2023年6月30日，优必选已服务全球50多个国家和地区，拥有900多家企业客户，并已售出超76万台机器人，在全球人形机器人尚处于技术探索和发展的早期阶段，人形机器人销售数量突破10台。于优必选2020年、2021年及2022年的营业收入分别达7.4亿元、8.17亿元、10.08亿元，年均增长率达16.7%，2022年相较于上一年同比增长23.4%，报告期内年度营业收入的增长正不断加速。

人形机器人业务对优必选科技营业收入的贡献在持续增加，2023年前六个月贡献了724万元收入，比上一年同期数据有显著增加。2022年，人形机器人业务贡献了5184万元的收入，同比增长三倍有余，占公司总体收入额5.1%，相较于2020年、2021年均有大幅提升。得益于人形机器人较高的技术壁垒，人形机器人相关业务在2022年及2023年首六个月均保持50%以上的毛利率。

报告期内，优必选总营业收入达28.3亿元，总研发投入近16亿元，平均研发开支占总收入的56.5%。截至2023年6月30日，优必选全栈式技术拥有1800项机器人及人工智能相关专利，其中逾380为海外专利，全面整合了机器人技术（机器人运动规划和控制技术以及伺服驱动器）及人工智能技术（计算机视觉及语音交互技术），共同赋能多项机器人与人工智能融合技术（SLAM及自主技术、视觉伺服操作及人机交互），并通过专有的机器人应用框架机器人操作系统应用框架（ROSA）实现功能及控制。

目前，优必选聚焦于人形机器人的三大应用场景，包括工业制造、商用服务和家庭陪伴。其中，智能制造将成为人形机器人首个大规模应用的领域，人形机器人将重新定义AI时代的工人，把人从重复性的劳动中解脱出来，2023年优必选研发了应用于工业领域的人形机器人Walker S，并与多家新能源汽车头部企业合作，分阶段规划人形机器人在制造业场景中的应用。商用服务场景是人形机器人最快应用的市场，优必选首批人形机器人Walker X已落地沙特NEOM新未来城，成为第一代大型人形机器人市民，提供智能化服务。而家庭落地场景则是人形机器人最具潜力的应用市场。

10月20日，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，首次以单独文件形式对人形机器人发展做出全面清晰的战略规划部署。意见指出，人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局。此前，北京人形机器人创新中心有限公司正式成立，拟开展通用人形机器人本体原型、人形机器人通用大模型等5大重点任务攻关，这也是全国首家省级人形机器人创新中心，由北京亦庄投资控股有限公司和优必选、小米、北京京城机电共同持股，法定代表人为优必选CTO熊友军。作为人形机器人“国家队”，优必选在技术攻坚、应用拓展方面有望获得更多的发展机遇。（记者 袁传玺）

(责编：曹淼、吕骞)

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