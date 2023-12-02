记者李晓宏 张朋辉 谢亚宏

中远海运比雷埃夫斯港口有限责任公司董事长俞曾港。（受访者供图）

“我们积极投身共建‘一带一路’，践行共商共建共享理念，聚焦合作共赢，推动融合发展，努力把比港打造成中希、中欧合作的一张亮眼名片。”中远海运比雷埃夫斯港口有限责任公司董事长俞曾港日前在接受记者采访时说。近年来，比港重获“新生”，业务全面拓展，秘诀之一就是中远海运始终秉持合作共赢理念，系统推进融合发展，发挥中希互补优势，有效凝聚中希员工智慧。

比雷埃夫斯港位于爱琴海的萨罗尼科斯湾畔，距离首都雅典约10公里，是希腊最大港口。在希腊语中，比雷埃夫斯意为“扼守通道之地”。比港是欧洲大陆、地中海沿岸地区距苏伊士运河至直布罗陀主航线最近的枢纽港，区位条件优越。进入21世纪后，受希腊债务危机等因素影响，比港遭遇发展危机，不少船东甚至弃港而去，港区一度出现设备老旧不堪、人流逐渐稀少的衰落景象。

中国企业的到来，为比港带来浴火重生的希望。2008年，中远海运与希腊方面签署了为期35年的特许经营权协议，并于2009年投资经营比港二号、三号集装箱码头。2016年，中远海运收购比港港务局67%的股权并接手经营。目前，比港经营状态良好，已发展成为地中海第一、欧洲第四大港口。公司2022年度营收总额达1.946亿欧元，同比增长26.2%；净利润达5290万欧元，同比增长43.9%。希腊民众重新看到了一个生机勃勃、充满希望的现代化港口。

回顾比港近年来的发展历程，总结比港复兴的经验，俞曾港认为关键是搭乘了共建“一带一路”的东风，有效整合了中希资源，实现了优势互补:“比港充分发挥比港区位优势，吸引中国船只停靠，成为中国集装箱船运往欧洲的枢纽港。得益于此，比港转口贸易不断做大做强。我们持续投入资金和技术，推动港口发展提质升级，运营效率和服务水平显著提升，为快速拓展新业务打下了良好基础。”

俞曾港介绍：“近年来比港集装箱业务大幅增长，吞吐量稳定在较高水平。同时，邮轮业务、汽车船码头业务量不断攀升，成为比港新的增长极。”比港积极扩展邮轮业务，是欧洲第三大邮轮母港。统计数据显示，截至今年7月底，比港邮轮码头已接待350多艘邮轮，国际乘客超过66.3万人次。汽车船码头业务方面，2021年和2022年比港分别接待了549艘和426艘船舶，平均每天的汽车处理量超过1000辆，高峰时可达3000辆。预计今年将提供超过13万辆汽车进出口服务，创2016年以来历史新高。

比港创造了3000多个直接工作岗位和1万多个间接工作岗位，贡献了希腊约0.8%的国内生产总值。中企接手比港经营后，留用了所有希腊员工。中企展现的尊重、责任与担当，给希腊员工吃了“定心丸”，提高了他们的积极性，也吸引“新鲜血液”持续加入。“比港重视人才培养，保障员工福利，吸引当地年轻人加入，甚至有不少希腊友人向我推荐人选。”提到这一点，俞曾港感到十分欣慰。

保障员工待遇，更注重文化融合、人心沟通、情感交融。在比港办公区的走廊，中希两国著名港口的照片交错展示，比港的国际化背景和地方特色相得益彰。比港设立员工咖啡厅，提供希腊美食，解决了员工中午就餐问题，彰显了企业的人文关怀。比港还举办文化交流节，中希嘉宾在品尝中希特色食品，欣赏中希合璧的节目中增进对彼此的了解。“比港的目标是实现共赢发展，便利经贸往来，同时也自觉推动文化交流、文明交融。”俞曾港说。

比港自身发展向好，拿出了亮丽的成绩单，同时积极履行企业社会责任，服务当地社区和希腊发展，创造了良好的社会效益。2022年，中远海运比港凭借优异的经营业绩和突出的社会贡献，位列雅典证券交易所三十五大可持续发展指数，并荣获希腊旅游部颁发的“旅游业突出贡献奖”、希腊航运报颁发的“经济贡献钻石奖”、当地评级机构颁发的“最可持续发展奖”等，得到当地社会的高度认可。

“起初，希腊当地对来自中国的企业比较陌生，存在疑虑十分正常。我们要在希腊立足、长期发展，就必须融入希腊社会，与希腊各界有效沟通，增进相互理解和支持。”俞曾港说，“为了使希腊政府和社会更好了解比港，我们经常性同希腊政府、行业组织等沟通比港发展情况，回应希腊各方面的关切。而对希腊媒体的采访申请，我们几乎是有求必应，甚至主动接触媒体，提供比港最新发展信息。”

“比港是中希强强联合的项目，我们一直注重科学管理、技术投入，不断推动比港高质量发展，提高自身的竞争力。未来，我们将加大智能港口、绿色港口建设，提升效率，为客户提供更好服务。”俞曾港表示，“比港坚持合作共赢、融合发展，充分利用共建‘一带一路’新机遇，继续助力中希、中欧贸易拓展和务实合作。”

(责编：杨虞波罗、杨迪)

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