原标题：首届链博会实现四大预期目标

本报北京12月2日电（记者张翼、董蓓）12月2日，为期5天的首届中国国际供应链促进博览会（以下简称“链博会”）在北京圆满闭幕。记者从首届链博会闭幕新闻发布会上了解到，首届链博会实现了促进上中下游衔接、大中小企业融通、产学研用协同、中外企业互动的预期目标。据不完全统计，各方共签署合作协议、意向协议200多项，涉及金额1500多亿元人民币。

链博会是全球首个以供应链为主题的国家级展会，以“链接世界 共创未来”为主题。展览总面积10万平方米，515家中外企业和机构参展，观展人数达15万人次，其中采购商和专业观众人数超过8万。

中国贸促会副会长张少刚说，参展商之间不是竞争关系，更多是客户关系、合作关系和共赢关系。83.2%的参展商认为首届链博会有效促进了产业链供应链国际合作。中展集团董事长林舜杰介绍，有三分之一的参展商在链博会上结识了10家以上供应链合作伙伴。此外，100多个部门和地方政府代表团密集观展，让广大参展商受益匪浅。

12月1日下午，第二届链博会参展签约仪式举行，近50家企业与中展集团签署了参展意向协议。美国、英国、法国等国家有关商协会纷纷表示，明年将组织更大规模代表团来华参展观展。

(责编：罗知之、陈键)

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