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业界热议MBA教育在人工智能时代面临的挑战与机遇

2023年12月02日15:51 | 来源：人民网
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人民网北京12月2日电 （记者杜燕飞）12月1日，“新人工智能时代的MBA教育”研讨会在北京举行。与会嘉宾共同探讨MBA教育在新人工智能时代面临的挑战、机遇以及未来发展方向。

全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会（以下简称全国MBA教指委）副主任委员、清华大学经济管理学院院长白重恩表示，新人工智能时代下，管理教育者需要了解人工智能与人的关系，培养学生利用好人工智能替代性和互补性能力、面向未来不断学习的能力，从更深层次去发现社会需求、更好地思考未来商业模式。  

全国MBA教指委委员、浙江大学管理学院常务副院长谢小云认为，新人工智能时代，MBA教育要拥抱数字化、新技术，服务国家重大战略需求，不能离开实体经济。在课程更新、开发中，也要培养学生对嵌入人工智能技术产业的敏感性。

“我们要增进人类福祉，保证公平公正，保护隐私安全，确保可控可信，包括强化责任担当、提升伦理素养。这些都是人工智能时代MBA教育中需要关注和重视的。”上海交通大学安泰经济与管理学院副院长尹海涛表示。

全国MBA教指委委员、中国科学技术大学讲席教授叶强说，生成式人工智能、大型语言模型提供了大量创业机会，创业者可以从前沿企业中汲取创新，并将其整合到实践中。

与会嘉宾表示，新时代背景下，MBA教育要高度关注人工智能发展动态，认识人的教育培养与人工智能技术进步之间的关系，努力培养具备中国式现代化管理理念的创新型人才。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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