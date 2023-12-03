原标题：深圳盐田：政府搭台助力企业筑巢引凤

立冬后寒意渐浓，长沙理工大学城南学院计算机系2020级的许佳同学的心里却热血沸腾。

“没想到这么快企业就通知我们进行线上面试，我和人资部门聊得挺好。我感觉这是一家很有前景的公司，企业文化也特别好。”接受采访时，许佳抑制不住兴奋。

找到工作的大学生高兴，招到人才的企业更高兴。“这是我们近年来第一次去武汉和长沙校招，老师很热情，学生特积极，专业和我们公司的需求很匹配，明年这批大学生进来，公司扩大产能就有保障了。”广东省深圳市安科讯电子制造有限公司人力资源部招聘负责人周舟忙里偷闲，跟记者倾诉起他甜蜜的烦恼。

“我们是在盐田成长起来的国家级专精特新‘小巨人’企业，这几年走上了发展的快车道，每年业绩都增长30%以上。厂房不够可以租，设备不足可以买，但人才是第一资源，到哪儿去招那么多‘金凤凰’？”周舟坦言，单凭他一个部门，很难了解各地高校的专业情况，自己一家一家去跑，事倍功半。

企业的烦心事就是政府的发力点。一直致力于当好企业服务“金牌店小二”的深圳市盐田区政府，认真落实主题教育中把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上的要求，在十月份组织辖区20家重点优质企业赴长沙和武汉开展“梧桐人才”赴外引才活动。

“这两个城市高校集中且学生来深就业意愿较强，我们去之前进行了认真的准备，一方面了解企业用人方面的具体需求；另一方面协调学校做好宣传引导。这次参加的企业普遍反映收获满满，据统计，目前初步达成意向的共有969人。”盐田区人力资源局副局长杨婷介绍。

“政府搭台组织的招聘会就是不一样，学校接待起来热心，学生参加起来放心，企业宣讲起来省心，而且还是纯公益，我们负责自己的差旅费就行。”周舟说。

周舟又给记者讲了一个故事：“前段时间公司寻找宿舍房源时遇到困难，原来谈好的一个小区因为居民反对而临时变卦，区里的助企服务小组得知后，先是召集相关方面开协调会无果，后又积极联系一个培训基地里的公寓楼，仅用一天时间就拿出解决方案。一周后几百名员工顺利搬进新宿舍。”

帮助企业招才引智、帮助企业找房找地、帮助企业贷款融资，甚至是帮助企业开拓市场，这种助企服务的暖心故事每天都在深圳各区发生。政府热心、精心、贴心的服务，让企业得以放心投资、舒心经营、安心发展。

（本报记者 严圣禾 党文婷）

(责编：罗知之、陈键)

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