原标题：辽宁锦州：按下产业升级“加速键”

智能化生产线有序运转，先进有色金属新材料、精细化工、生物医药、新能源等多个产业集群稳步崛起……2023年前三季度，辽宁锦州全市规模以上工业增加值同比增长8.5%。锦州市委书记刘克武表示，锦州市聚焦产业升级，构建“领军人才+创新企业”“专家顾问+产业园区”“创新平台+产业链条”的创新模式，加快形成新质生产力，按下产业升级“加速键”。

“过去润滑油配伍性不好，我们最新研发的产品解决了这一难题，特别适合调制发动机油和液压油等油品。”锦州康泰润滑油添加剂有限公司总经理毕作鹏介绍，公司参与制定了我国首个自主创新柴油机油国家标准，对提升我国润滑油自主研发水平发挥了重要作用。

从自主创新到参与制定国家标准，相关企业的迅速成长是锦州市深入实施创新驱动发展战略、创新成果竞相涌现的一个缩影。在2023年度的《辽宁省工业企业创新产品目录》中，锦州市共有37家企业的47项工业产品成功列入，数量为省内第三。

数量变化的背后，是质与效的提升。在锦州，企业在政府帮助下，组团扛起了创新大旗。“绝大部分中小型企业缺少科研攻关的能力与经费。锦州通过建立金属新材料行业协会，建立了会员企业提需求、协会专家‘接单’的组团科研模式，成功助力会员企业完成科研攻关13项，提升了锦州金属新材料行业的整体实力。”锦州市委统战部相关负责人说。

走进辽宁中色新材料科技有限公司的生产车间，一些褐色粉末引起了记者的注意。“这是无定形硼粉，主要用于冶金新材料合成及航空、航天军事领域。”锦州金属新材料协会专家组组长刘长河介绍，“原先的合成方法能耗大、纯度低，无法满足使用要求。专家组帮助企业制定方案、研发生产工艺，大大加快了企业研发速度，在一年内成功实现了纯度95%以上的无定形硼粉生产。”

11月28日，在锦州市汤河子经济开发区调研走访的国家电网锦州供电公司的工作人员，正在为园区内的宏拓新材料科技公司扩建生产线进行现场办公。“我们将增设一座66千伏的变电站，并对厂区内的供电线路进行改造，保障企业用电需求。”国网锦州供电公司总经理高凯说。

锦州市产业不断升级扩能，不仅得益于现代化基础设施体系的日趋完备，更有赖于基层服务意识的迅速提升。

“风电行业设备成本高、消耗大，税惠政策减轻了企业的资金压力，让我们可以有更多的资金继续投入风力发电生产，让清洁能源发挥更大的作用。”国电和风风电开发有限公司黑山分公司财务人员牟思雨说。黑山县税务局全面梳理风电行业税惠政策，为相关企业提供了“一对一”涉税咨询和政策辅导。

截至目前，黑山县风电行业企业今年累计销售收入较去年同期增长29.4%，享受税费优惠444.764万元。

营商环境，优无止境。今年以来，锦州市聚焦解决人民群众和经营主体关切的突出问题，强力推动营商环境问题“万件清理”工作，破除损害营商环境的“中梗阻”。截至目前，第一批省级交办的97件营商环境问题全部办结，实现办结率100%，企业和群众回访满意率95%，做到了“件件有着落、事事有回音”。

（本报记者 刘 勇 本报见习记者 戴宁馨）

(责编：罗知之、陈键)

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