原标题：全国单体规模最大的光伏治沙项目并网

本报北京12月2日电（记者温源）“十四五”时期国家第一批开工建设的大型风电光伏基地项目之一、全国单体规模最大的光伏治沙项目——蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目近日成功并网，该项目也是国内一次并网的最大单体光伏项目。

库布其光伏治沙项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗库布其沙漠腹地，由三峡集团所属三峡能源联合亿利集团投资建设。项目装机规模200万千瓦，占地10万亩，配套容量400兆瓦/800兆瓦时（即最大充放电功率400兆瓦，总储容量800兆瓦时）储能系统以及10万亩沙漠治理生态建设工程。

据了解，库布其光伏治沙项目预计年均发电量约41亿千瓦时，每年可节约标准煤约123万吨，减少二氧化碳排放约319万吨。该项目将同步采用微创气流植树法、风向数据法、无人机飞播等先进技术，修复治理沙漠面积10万亩，年均减少向黄河输沙约200万吨。

库布其光伏治沙项目是我国首个在沙漠区域大面积应用柔性支架材料的光伏治沙项目。项目采用“板上双面发电、板下双层生态、板间双层养殖”的立体生态光伏治沙模式，通过双玻组件实现板上双面发电，可增加发电量5%～10%；板下种植优质牧草和药材等作物，实现立体生态种植；板间运用先养鸡后养羊的“畜禽草耦合”治沙技术实施养殖，实现了“板上发电、板下种植、板间养殖、治沙改土、乡村振兴”的“光伏+”多重效益。

库布其光伏治沙项目紧盯光伏发电产业发展方向，打造全球首个商业运行的兆瓦级钙钛矿光伏项目，实现了钙钛矿光伏组件的大规模产业化应用。建设期间，项目还吸纳了超过1000人次农牧民就业，带动了地方经济发展。

(责编：罗知之、陈键)

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