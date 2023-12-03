原标题：我国自主研制的首台船舶甲醇燃料供给系统问世

本报广州12月2日电（记者雷爱侠、吴春燕 通讯员林仁志、符致冠）12月1日，由中国船舶集团广东广船国际海洋科技研究院自主研发制造的国产首台船舶甲醇燃料供给系统完成验收。

甲醇作为船用清洁燃料，具有良好的经济性、安全性和可获得性，受到全球航运市场的广泛青睐。船舶甲醇燃料供给系统是为甲醇双燃料发动机提供持续稳定燃料供给的关键设备。

据了解，广船国际海科院研发团队先后攻克了船舶甲醇燃料供给系统总体方案设计、供给系统原理及工艺技术、基于多变量自适应反馈控制技术、高集成撬块化设计技术、供给系统样机研制及实船应用等诸多技术难点，完成了国产首台甲醇燃料供给系统的自主研制及调试，经测试，各项技术指标达到行业领先水平。

广船国际海科院是粤港澳大湾区成立的首家高端海洋科技研究院，目前已在MR成品油/化学品船、氨燃料、LNG+氢燃料双燃料项目等新型绿色船舶研发领域取得了一定成果。

2022年6月，广船国际建成了我国首型甲醇双燃料动力船，目前该系列共6艘船已全部完工。这型船通过使用绿色甲醇可实现船舶燃料全生命周期的碳中和。

广船国际相关负责人表示，在该公司后续建造的甲醇双燃料运输船中，将使用子公司广船国际海洋科技研究院自主研制的甲醇燃料供给单元。在验收仪式上，广船国际和子公司广船国际海科院签订了10台甲醇燃料供给系统采购协议。

(责编：罗知之、陈键)

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