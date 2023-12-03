人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国自主研制的首台船舶甲醇燃料供给系统问世

2023年12月03日09:09 | 来源：光明日报
小字号

原标题：我国自主研制的首台船舶甲醇燃料供给系统问世

本报广州12月2日电（记者雷爱侠、吴春燕 通讯员林仁志、符致冠）12月1日，由中国船舶集团广东广船国际海洋科技研究院自主研发制造的国产首台船舶甲醇燃料供给系统完成验收。

甲醇作为船用清洁燃料，具有良好的经济性、安全性和可获得性，受到全球航运市场的广泛青睐。船舶甲醇燃料供给系统是为甲醇双燃料发动机提供持续稳定燃料供给的关键设备。

据了解，广船国际海科院研发团队先后攻克了船舶甲醇燃料供给系统总体方案设计、供给系统原理及工艺技术、基于多变量自适应反馈控制技术、高集成撬块化设计技术、供给系统样机研制及实船应用等诸多技术难点，完成了国产首台甲醇燃料供给系统的自主研制及调试，经测试，各项技术指标达到行业领先水平。

广船国际海科院是粤港澳大湾区成立的首家高端海洋科技研究院，目前已在MR成品油/化学品船、氨燃料、LNG+氢燃料双燃料项目等新型绿色船舶研发领域取得了一定成果。

2022年6月，广船国际建成了我国首型甲醇双燃料动力船，目前该系列共6艘船已全部完工。这型船通过使用绿色甲醇可实现船舶燃料全生命周期的碳中和。

广船国际相关负责人表示，在该公司后续建造的甲醇双燃料运输船中，将使用子公司广船国际海洋科技研究院自主研制的甲醇燃料供给单元。在验收仪式上，广船国际和子公司广船国际海科院签订了10台甲醇燃料供给系统采购协议。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界热议MBA教育在人工智能时代面临的挑战与机遇
　　人民网北京12月2日电 （记者杜燕飞）12月1日，“新人工智能时代的MBA教育”研讨会在北京举行。与会嘉宾共同探讨MBA教育在新人工智能时代面临的挑战、机遇以及未来发展方向。…
我国多地出现绚丽极光 今冬仍有机会再次出现
　　人民网北京12月2日电 （记者杨虞波罗）12月1日夜间，在地磁暴活动影响下，黑龙江、内蒙古、北京等多地出现绚丽极光。据中国气象局消息，我国北方在这个冬天里还有可能看到极光。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部