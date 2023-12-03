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山东省青岛高新区：

聚焦企业所需 精准优化营商环境

2023年12月03日09:17 | 来源：光明日报
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原标题：聚焦企业所需 精准优化营商环境

今年以来，山东省青岛高新区创新服务模式，为企业提供微信远程指导，帮助企业在申报当天便完成材料审核、制证、邮寄等工作，实现事务办理全程“零跑腿”，高效优质的政务服务让企业有“信心”、更“安心”。

高新区深入推进“放管服”改革，不断优化营商环境，以企业发展为导向，聚焦企业所急、所需、所盼，通过审批服务、金融扶持、政策支持、惠企服务等举措精准提升营商“软环境”，护航企业高质量发展。先后出台《青岛高新区关于振兴实体经济鼓励先进制造业高质量发展的若干政策》《青岛高新区关于振兴实体经济促进医疗医药产业集聚发展的若干政策》等政策，用“真金白银”撬动企业高质量发展。

为激发市场主体活力，高新区持续推进市场主体开办便利化、智能化，激发市场活力。新开办企业登记注册业务推行“全程电子化”和“不见面”审批，进一步压缩预审时限，营业执照审批只需0.5个工作日办结。窗口提交的纸质材料，只要材料齐全，营业执照“立等可取”。以数字改革为牵引，高新区大力推广智能登记小程序及智能登记“秒批”系统，实现企业开办注销“掌上办”、企业办事“零跑腿”。

为解决科技型中小企业资金难题，高新区创新推出“高新贷”“高新投”“高新融”系列产品，为企业创新引来“金融活水”，帮助科技型中小企业解决资金难题。今年以来，高新区新增发放“高新贷”2.57亿元，为企业降低融资成本500多万元；政府投资基金累计投资企业11家，投资金额达1.76亿元。

高新区在产业孵化载体内设立一站式服务大厅和帮办中心，进一步提升企业办事效能，让企业不出园区就能办理业务，打造“10分钟”政务服务圈。截至目前，高新区已启用4家一站式服务大厅和8家政务服务帮办中心，为园区1000多家企业提供就近帮办代办业务。

（作者：刘文研）

(责编：罗知之、陈键)
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