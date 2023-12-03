原标题：破解难题 助推民营经济发展

今年以来，内蒙古自治区阿拉善高新技术产业开发区（简称“高新区”）充分发挥“党工委管委会主导+行业推进+工作小组+党建指导员”服务体系和驻企包联工作机制作用，全面开展“六帮一体验”活动，组织企业综合党委、工会成立调研组，走进企业生产一线，了解企业诉求，共同破解难题，共促高质量发展。

聚焦顶层设计 夯实制度保障

为全面真实掌握高新区民营经济发展现状，解决民营企业在发展中遇到的问题，高新区构建党政企上下协同、二级联动工作体系，创新“一把手走流程、坐窗口”“上门服务”“帮办代办”等服务举措，通过建立一个专班、一套机制、一个窗口的“三个一”服务模式，全方位跟踪服务园区企业生产运营全过程，让企业反映的事有人盯、有人办，让企业家专心办企业、安心谋发展。

深入调查研究 狠抓任务落实

高新区各级领导干部深入一线、深入企业、深入员工，了解现状、摸清实情、发现问题，进而提出解决办法，督促落实，确保调研成果真正体现出来、贯彻下去、见到实效，着力构建上下联通、左右联合、内外联动的党建融合赋能新格局，进一步夯实党建工作基础，不断巩固和拓展党组织工作覆盖成果。

选优配强队伍 切实破解难题

高新区紧紧围绕“两新”组织党的建设工作，结合实际优化调整党建指导员队伍，选派118名党建指导员指导117家非公经济和社会组织，开展送政策、送法律、送服务、送培训等活动，切实解决企业发展难题，推动非公企业和社会组织党组织形成“一手抓党建、一手抓经济”的工作格局。目前，已解决各类问题45项，问题解决率达96%。投资促进局对接金融投资公司，制定“一企一策”融资方案，通过“供应链金融”方式，帮助包联企业内蒙古亚太科技化工有限公司融资300万元，为企业注入“金融活水”；综合行政执法局帮助内蒙古宝穗医药化工有限公司解决企业门前路面损毁、绿植破坏严重的问题，制定道路修复方案和补植改造绿化线路，切实为企业办实事。

（作者：杨占军）

(责编：罗知之、陈键)

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