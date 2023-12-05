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国家邮政局：我国快递年业务量首次突破1200亿件

2023年12月05日09:10 | 来源：人民网
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人民网北京12月5日电 （记者杨虞波罗）国家邮政局快递大数据平台实时监测数据显示，12月4日18时26分，一件从云南昆明寄往四川成都的快递包裹，成为2023年第1200亿件快件。自2021年以来，我国快递年业务量连续三年突破1000亿件，直至此次创纪录地首次突破1200亿件大关，凸显出我国快递市场繁荣活跃、发展质效不断提升，展示出中国消费市场持续向好的良好态势，为稳中向好的中国经济写下生动注脚。

快递“小包裹”，映照经济“大棋局”。近年来，快递业坚持改革创新，持续畅通互联，保持稳健增长势头，业务量实现了从“年均百亿”到“月均百亿”的巨大跨越，国际化水平快速提升，快递服务网络通达全球，行业已经成为现代物流领域覆盖面最广、综合运输方式应用最好、信息化智能化水平最高、生产效率提升最快的代表性行业。快递有力促进流通，有效服务民生，已成为反映经济活力的“风向标”和经济发展的“晴雨表”，成为缩小城乡差距、促进共同富裕的重要力量。

特别是2023年以来，受扩大内需战略等利好政策的影响，各地各部门坚持把恢复和扩大消费摆在优先位置，推动快递业务量的强劲增长。有数据显示，自2023年3月起，单月快递量超百亿件，月均业务收入超900亿元，创历史新高。11月进入业务旺季后，快递行业持续保持高位运行，日均快递业务量超4.3亿件，在打通产销通道、贯通供需两端、连通线上线下、畅通内外循环等方面继续发挥了更加突出的作用。

据了解，今年第1200亿件快件从云南昆明发出，是四川成都一位消费者订购的鲜花，由顺丰速运承运，将搭乘成昆高铁快运专列，预计于12月5日下午送达。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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