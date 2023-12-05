原标题：以“先导式创新”打造高端装备

何清华 中国机械工程学会常务理事、山河智能装备股份有限公司创始人及首席专家

我从没有想过，作为一名研究地下矿山机械的教授，有一天能坐上自己设计、制造的飞机。

1969年，我在益阳县一家公社农机厂当工人。在这里，我发现了自己对机械的爱好与才能。为了解决设计中的计算问题，我开始自学《高等数学》等大学课程。

1980年，我通过自学考上了中南大学，成为学校机械学科第一位研究生。毕业后，我留校从事科研教学15年。我发现，当时的厂校合作，不能解决科研成果转化中遇到的诸多瓶颈问题。

为了更好地将科研成果转化为实用的产品，1999年，53岁的我白手起家，创办了山河智能，带领团队走上了体系化的创新发展之路。

那时的我，会经常开车接员工、送客户。产品出现问题，我会第一时间赶到现场，拎着几十公斤重的零件上火车，通宵达旦在现场处理问题……尽管身体上是劳累的，但是看到自己的创新成果以前所未有的速度转化为实用的产品时，我特别有成就感，觉得各种付出都是值得的。

2004年，我第一次到欧洲参加全球最大的工程机械展。我记得，中国的企业当时全集中在一个偏僻的角落。这次出国的经历让我更加坚定了攻克挖掘机“卡脖子”难题的决心。

我带领团队攻克设计制造难关，率先在长沙建立起自主、完备的挖掘机研发、制造和配套体系。这让我们在挖掘机产业领域做出了一系列开创性的工作。

然而，我没有止步于常态化的挖掘机制造技术，而是率领团队经过十多年的努力，在智能遥控挖掘机、液压混合动力挖掘机制造方面获得重大技术发明和繁杂的工程化突破，持续引领挖掘机制造的升级进步。

我一直有一个理念：不做追随者，要做引领者。“先导式创新”，就必须敢为人先。

2002年，初创不久的山河智能进入航空领域，2008年创立了山河星航。我希望，有一天国家低空开放时，天上飞的更多是中国人自主研制的飞机。

当时团队中没有一位航空科班出身的科研人员。凭借个人对技术的深层次认知、“先导式创新”理念和超强的战略定力，一群“门外汉”造出了我国第一款设计制造全自主的碳纤维整体成型的轻型飞机。

从地下到地上，从水中到空中，我率领团队自主研发制造了200多款高端装备。其中，还有诸多产品属行业独创、世界领先。

回顾过往，我的人生呈现三个特点：热衷创新，善于创新；不迷浮云，坚韧不拔；家国情怀，自然天成。

我是何清华，永远心怀山河，志向太阳！

(责编：罗知之、陈键)

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