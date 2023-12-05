原标题：TCL魏雪出席联合国气候大会 谈应对气候变化的可持续发展之道

12月4日，TCL科技集团副总裁、ESG办公室主任、TCL公益基金会理事长魏雪出席《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会（COP28）蓝区金融主题边会，并发表主旨演讲，分享企业应对气候变化的策略及实现可持续发展的实践经验。

COP28联合国气候大会于11月30日至12月12日在阿联酋迪拜举行，有来自167个国家的国家元首或政府首脑、200个国家的政府代表及各国企业家等参会。金融主题边会紧密围绕大会总主题，邀请全球企业一道参与气候行动，共同探索协同应对气候变化和生物多样性危机的绿色金融解决方案。

魏雪认为，应对气候变化需要全人类携手理智地、持续地逐一化解。TCL成立42年来不断转型升级，已发展成为具有全球竞争力的智能科技产业集团，2020年成功进入新能源光伏产业，更是标志着TCL向可持续发展的绿色转型之路迈出了坚实的一步。随着绿色金融资本的不断投入，TCL已建成13家国际或国家绿色工厂，并于2022年成功发行TCL首笔15亿元规模的绿色债券用于支持旗下产业绿色厂房的建设，预期每年可减少二氧化碳排放量8.52万吨。

魏雪提到，绿色发展是TCL的长期经营战略和全球品牌战略。为应对气候变化，TCL科技将ESG管理体系提升到新的战略高度，将非财务指标评价体系覆盖到企业的相关职能部门和产业链条，设立清晰的目标和计划，每五年为一个审视周期，以确保在2050年前顺利实现自身运营碳中和。

此外，2022年TCL发布了TCLGreen全球倡议，作为全球化绿色品牌标签，呼吁社会各界加入到可持续发展行动中共同承担责任，并积极与利益相关方建立起生态伙伴关系，鼓励合作共创价值，引领行业可持续发展。TCL实业旗下工业互联网平台企业格创东智公司打造了能源双碳数字化产品，为行业企业工厂数字化、智能化转型提供解决方案，已帮助12个行业的50多个工厂实现能源系统的智能化管理，累计降碳15万吨左右。

同时，TCL公益基金会以社会价值投资方式兴建“TCL光伏低碳校园”，不仅将光伏发电系统覆盖学校多个场景，为学校提供绿色电力，还为学校捐建光伏教室，为学生开展光伏科普讲堂、光伏电站参观、光伏产业园参观等光伏实践性课程，培养新生代成为未来应对气候变化的领导者。目前项目已在全国捐建光伏低碳校园20所，总装机容量1218.15KW，在光伏电站全生命周期内，可提供绿电量4071万度，相当于节约标准煤量约13077吨，减少二氧化碳排放量约32257吨，等效于植树175万棵。

魏雪认为，应对气候变化需要强大自身、带动他人，并以更多的战略耐心坚定信念。作为业务遍布全球的全球化企业，TCL实现可持续经营的根本是始终遵守和尊重各个国家或地区的社会背景和规则，并设定比较现实的目标。近期，TCL在中东地区规划投资高标准的新能源光伏产业，不仅将先进智能制造引入中东，还将帮助中东地区国家实现可持续发展。

同时，全社会应达成培养和动员青少年成为气候变化领军者的价值共识，以在应对气候变化行动上注入更多新生智慧、发挥更大作用。

气候变化带来的挑战不断演进，需要各利益相关方共同努力应对。TCL将始终秉承“领先科技，和合共生”的使命，坚持绿色发展战略，把握历史性机遇探索实现商业可持续发展之道。

(责编：董童、杨迪)

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