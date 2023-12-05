你好，碳中和
助力可持续交通发展 科技创新赋能交通绿色低碳转型
2023年12月05日16:50 | 来源：人民网
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实现碳达峰、碳中和是中国向世界作出的承诺。交通运输排放约占我国碳排放总量的10%。国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》提出，加快形成绿色低碳运输方式。
改善绿色交通基础条件、优化交通运输结构、推广应用新能源和清洁能源运输装备、建设绿色港口、倡导绿色出行……近年来，交通运输行业节能减排取得积极成效，为降低碳排放强度作出了贡献，助推可持续交通发展。
本期访谈，我们邀请中交集团副总经理陈重分享企业在助力交通运输行业绿色低碳转型发展的实践。
(责编：孙红丽、高雷)
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