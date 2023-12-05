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上海银行“便捷装清钞”应用获发明专利

2023年12月05日17:37 | 来源：中国经济网
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原标题：上海银行“便捷装清钞”应用获发明专利

　　相比传统操作，上海银行“便捷装清钞”上线后，耗时缩短一半以上。近日，这一改善银行网点客户等候体验的系统，获得国家专利局将第6433931号发明专利证书。

　　根据商业银行的自助机具和现金管理要求，所有现金版自助机具的装钞、清钞，均需两名柜员会同操作。实际工作中，复杂繁琐的装钞、清钞流程，导致运维机具长时间停机，不仅影响客户体验，更大量耗费柜员有效工作时间。

　　眼下，随着银行网点自助机具的增加，传统操作模式对银行网点运营带来的压力日益显著。

　　为简化操作流程、减轻银行网点工作人员压力、提升客户体验度，上海银行对自助机具装钞、清钞流程的优化进行探索。在多次一线网点、机具厂商处调研后，并通过系统数据分析，该行突破常规思维，研发“便捷装清钞”流程和系统。

　　“便捷装清钞”应用上线后，装、归钞流程运维时间比传统模式节省50%以上，原先耗时30分钟，现仅用10-15分钟即可，显著提升到店客户等候体验。

　　“便捷装清钞”应用有效提升装、归钞操作便捷性、安全性，解决了必须双人操作等诸多问题，使现金类自助机具的运维工作效率明显提升。

(责编：曹淼、杨迪)
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