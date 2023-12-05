上海银行“便捷装清钞”应用获发明专利
2023年12月05日17:37 | 来源：中国经济网
小字号
原标题：上海银行“便捷装清钞”应用获发明专利
相比传统操作，上海银行“便捷装清钞”上线后，耗时缩短一半以上。近日，这一改善银行网点客户等候体验的系统，获得国家专利局将第6433931号发明专利证书。
根据商业银行的自助机具和现金管理要求，所有现金版自助机具的装钞、清钞，均需两名柜员会同操作。实际工作中，复杂繁琐的装钞、清钞流程，导致运维机具长时间停机，不仅影响客户体验，更大量耗费柜员有效工作时间。
眼下，随着银行网点自助机具的增加，传统操作模式对银行网点运营带来的压力日益显著。
为简化操作流程、减轻银行网点工作人员压力、提升客户体验度，上海银行对自助机具装钞、清钞流程的优化进行探索。在多次一线网点、机具厂商处调研后，并通过系统数据分析，该行突破常规思维，研发“便捷装清钞”流程和系统。
“便捷装清钞”应用上线后，装、归钞流程运维时间比传统模式节省50%以上，原先耗时30分钟，现仅用10-15分钟即可，显著提升到店客户等候体验。
“便捷装清钞”应用有效提升装、归钞操作便捷性、安全性，解决了必须双人操作等诸多问题，使现金类自助机具的运维工作效率明显提升。
(责编：曹淼、杨迪)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 12月5日24时国内油价现“五连跌” 加满一箱少花2元
- 制图：申佳平 人民网北京12月5日电 (记者申佳平)12月5日24时，国内成品油新一轮调价窗口开启，将实现油价“五连跌”。 据国家发展改革委官网消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年12月5日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别降低55元、50元。…
- 评论
- 关注