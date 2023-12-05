原标题：交银金租：积极支持重卡换电行业 助力“双碳”目标实现

12月2日至5日，2023中国企业家博鳌论坛在海南博鳌举办。在3日举行的第九届绿色发展论坛上，交银金融租赁有限责任公司“积极支持重卡换电行业 助力‘双碳’目标实现”的经验做法入选“2023绿水青山就是金山银山实践案例”。

近年来，交银金租积极响应国家战略，专注“新能源、新基建”领域，持续助推绿色交通发展，为更多新兴行业龙头企业提供定制化金融服务方案，以实际行动助力“双碳”目标实现。

启源芯动力项目是交银金租在重卡换电行业的首笔业务，通过银租联动模式，助推绿色交通低碳出行。2023年上半年，交银金租成功向上海启源芯动力科技有限公司（简称“启源芯动力”）投放近1.6亿元，资金用于企业采购动力电池箱总成系统。采购电池箱是换电重卡实现换电服务的关键环节之一，在安装适配型号的电池箱后，如果重卡在运行过程中电池电量降低到一定程度，可以前往换电站进行换电服务，快速获取已经充好电的电池箱。该业务提高了换电重卡的运营效率和使用便利性，进一步拓展了交银集团与国电投集团的合作深度。

交银金租重卡换电租赁业务主要采用直租和售后回租的方式，为启源芯动力及时提供动力电池回购资金。通过直租方式，交银金租向电池供应商直接采购动力电池，并与启源芯动力签订租赁协议，向其提供融资租赁服务。交银金租按照约定的租赁期限和租金支付条件，为启源芯动力提供所需的动力电池，并收取相应的租金。这种方式可以满足启源芯动力的短期动力电池需求，同时保障交银金租在租赁期内能够稳定获取回款。

通过售后回租方式，交银金租先向启源芯动力购买其现有的动力电池，并以租赁关系的形式将其租回给启源芯动力使用。通过这种方式，交银金租为启源芯动力提供了回购资金，帮助其解决了资金周转问题。同时，启源芯动力仍然可以继续使用动力电池，不会造成生产和运营的中断。

本次与启源芯动力合作是交银金租首次介入新能源重型卡车充换电领域。交银金租开展重卡换电租赁业务，为融资租赁行业助力“双碳”目标实现提供了崭新的实践范本，在创新发展、绿色转型、合作模式等方面为融资租赁行业树立了示范效应。

(责编：曹淼、杨迪)

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