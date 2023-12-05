新华社北京12月5日电 记者5日从中国铁建股份有限公司获悉，由中铁长安重工公司参建的我国西南地区最高拱桥——巫镇高速公路东溪河特大桥日前通车，渝陕两地实现高速公路直连互通。

据中铁长安重工公司董事长郑宗君介绍，作为全线重点控制性工程，东溪河特大桥全长506米，主桥设计为跨径330米的上承式钢管混凝土拱桥。桥面距离地面垂直高度达289米，相当于100层楼高。建设过程中，施工人员采用钢管拱智能建模，研发了大直径钢管管内定位组装焊接装置等，解决了深山峡谷钢管拱特大桥的制造、运输、安装难题。

巫镇高速全长48.69公里，全线穿越大巴山区，全线桥隧比达到90.6%。项目建成通车后，重庆巫溪至陕西镇坪驾车时间由原来的约3个小时缩短至约1个小时。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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