新华社北京12月5日电（记者王悦阳、张辛欣）记者5日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部将深入推进新型无线、新型网络等关键技术研发，推动行业加快补齐高端器件、基础软件等短板，加快推进6G技术研发与创新。

工业和信息化部副部长张云明表示，工业和信息化部会同各方系统推进6G愿景需求研究、技术研发、国际合作等各项工作，指导成立IMT-2030（6G）推进组，明确将6GHz频段划分给5G/6G使用，为6G创新发展提供政策保障。

张云明表示，6G作为新一代智能化综合性数字信息基础设施，需要全球产学研用各方凝聚共识、集思广益、紧密合作。工业和信息化部将坚持创新引领、体系攻关、应用牵引，加快5G融合应用发展，夯实6G应用基础，推动信息通信企业与垂直行业企业交流合作，携手构建6G应用生态。同时，秉持互利互惠、合作共赢原则，加强沟通、扩大共识、深化合作，推动形成6G全球统一标准。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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