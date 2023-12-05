近期，一系列标志着进一步扩大开放的新政策新举措，引发了广泛关注，比如新版外国人永久居留身份证签发启用、中外往来航班大幅增加、首列老挝粮食专列通过中老铁路入境我国等等。国内外人员往来更加便利，货物流通更加顺畅，我国高水平开放正在提质增速。

多个机场口岸迎来免签旅客

从12月1日开始，我国试行扩大单方面免签国家范围，从原先的2个增加到8个。在原来文莱、新加坡的基础上，增加了法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚。连日来，我国多个机场口岸迎来首批免签旅客。

12月1日，在广东深圳机场，首批50余名符合免签政策的旅客顺利入境。12月2日，在广西南宁，首批54名享受免签政策的马来西亚旅客顺利办理好入境手续，开启来华旅程。

马来西亚旅客：第一次来中国感觉特别不一样，因为这一次是免签证的，所以不用浪费时间去等这个签证办理的过程，我们大家得到这个消息的时候觉得很好，所以会有更多的马来西亚人到中国来旅行。

新政实施后，各地边检口岸也及时采取措施，确保旅客通关顺畅。

西班牙旅客：现在更好了，免签之后，入境会更快。

意大利旅客：因为新的免签政策落地后，外国人入境中国变得更为容易了，这更具吸引力，所以可能会有更多人来到你们这漂亮的国家，美丽的城市参观。

在德国法兰克福机场，前往中国的航班值机柜台前排起了长长的队伍。

德国旅客 莫尔：我认为这是一个积极的姿态，表明中国在对外开放，游客们去中国观光探访非常方便，即使是短途过境也不麻烦。

新举措频出 便利国内外人员往来

除了六国的单方面免签落地，还有哪些深化开放的新举措呢?聚焦我国高水平开放的提质增速。我们先来看看新政策新举措的推出带来了哪些便利。

12月1日，新版外国人永久居留身份证正式签发启用。因加入了体现国家标识的五星元素，新版永居证又被称为“五星卡”。

国家移民管理局外国人管理司司长 毛旭：外国人永久居留身份证，是国家移民管理局对符合条件的外国人批准其在境内永久居留后，为其签发的法定身份证件。

新版外国人永久居留身份证，可以在社会公共服务领域、政务服务领域和互联网服务领域需要证明个人身份时单独使用，无须再出示其外国护照。比如，持证人可凭“五星卡”和有效护照多次出入境，无需另外办理签证或居留证件等手续;此外，在国内乘坐飞机、火车、轮船等交通工具，以及在国内旅店住宿，都可凭“五星卡”办理有关入住手续。在全面实现线下应用的基础上，主要互联网平台应用软件和“国家政务服务平台”“铁路12306”“交管12123”“个人所得税”等社会公共服务、政务服务领域应用软件也已将“五星卡”纳入认可使用的证件类型。

俄罗斯籍人士 索罗宁：感觉也不一样了，自己觉得好像被肯定了，承认了我们的贡献。

新加坡籍人士 赵国全：我觉得是给予我们这些在华有点贡献、也非常想要继续居住在这里人的一个政策，所以我觉得这个政策是非常的好。

多次增班 中美直飞机票价格持续下降

今年来，往返国内外不仅手续更加便捷，成本也有所降低。11月9日起，中美间直飞定期客运航班再次增班，2023/2024冬春航季，将增至每周70班，双方航空公司每周各运营35班。今年以来，随着中美间航班的多次增班，曾经“一票难求”的机票价格开始持续下降。北京直飞旧金山的机票价格由年初的1.5万元，降至暑期9000元，9月降至8000元左右，目前查看11月价格已降至6500元。飞往纽约的机票价格也由年初的2万元降至8000元左右。上海—洛杉矶的机票价格也由年初的1.5万元，降至目前的5000元左右，价格仅为年内最高点的三分之一。

旅客：价格也还可以，应该之前疫情的时候去洛杉矶还挺贵的，但现在应该已经到快到一半的价格了。

北京大兴国际机场开通首条直飞蒙古国航线

国外航线还在持续上新，3日，北京大兴国际机场首条直飞蒙古国的航线正式开通。此条航线往返于北京大兴国际机场和蒙古国新成吉思汗国际机场，计划每周执行三个往返航班，航线的开通将更好地满足中蒙两国商务、旅游、求学等旅客的出行需求。客运线路丰富的同时，国内外的货运发展也再添动力。同样也是3日，首列满载老挝粮食的中老铁路老挝粮食专列，从磨憨站发车，货物在到达云南蒙自北站后发往全国各地，专列全程运行时间比公路运输会减少1至2天，运输成本也能下降20%。而且中老铁路自开通运营两年来，货物运输能力和效率不断提高，跨境货物列车每日开行数量由开通初期的2列增加到目前的14列。中老铁路“澜湄快线”国际货物列车达400列，货物运输辐射老挝、泰国、越南、缅甸等12个共建“一带一路”国家和国内31个省(区、市)主要城市。

如何解读近期我国高水平开放“加速跑”?

如何看待近期我国高水平开放“加速跑”?来听中国宏观经济研究院经济研究所副所长吴萨的解读。

中国宏观经济研究院经济研究所副所长 吴萨：今年以来，我国在更高起点上推进对外开放，不断汇聚高质量发展强劲动能。前十个月，我国货物贸易进出口总值34.32万亿元，向好发展态势进一步显现。新设立外商投资企业41947家，同比增长32.1%，高技术制造业实际使用外资增长9.5%。当今世界，开放融通是大势所趋，开放是当代中国的鲜明标识。在我们进入全面建设社会主义现代化强国的关键期，实施更加积极主动高水平对外开放战略，对我们实现高质量发展、构建新发展格局具有重大意义。我国是世界第一大货物贸易进出口国和第二大服务贸易出口国，通过仅仅以扩大出口为主转变为鼓励出口和增加进口并重，有利于增强我国在世界经济舞台的话语权。同时，我国已形成世界上人口最多的中等收入群体，更高水平的开放有助于更好满足人民群众多样性、个性化、高品质的消费需求。高水平对外开放已越来越成为我国发展的必需品。中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。以开放促改革、促发展，我国的高质量发展之路将越走越宽。

链博会搭建全新开放平台 以开放促共赢

近年来，我国还全力打造推进高水平对外开放的新窗口。刚刚结束的首届中国国际供应链促进博览会吸引了515家中外企业和机构参展，观展人数达到15万人次。515家参展商中，境外参展商占26%，覆盖55个国家和地区。在境外参展商中，美欧企业占36%。据不完全统计，本届链博会共签署合作协议、意向协议200多项，涉及金额达1500多亿元。相关美国参展企业普遍表示，愿加强与中国企业合作，扎根中国长期发展。美国、英国、法国、加拿大等国家有关商协会表示明年将组织更大规模代表团来华参展观展。

开放包容的共享平台产生了强大的吸引力。在首届链博会上，世界500强和全球供应链体系龙头企业齐亮相。

美国大豆出口协会大中华区首席代表 张晓平：在这之前没有任何这样的国际性的平台，链博会是一个绝好的机会，这样共同来促进我们整个大豆行业向着高质量的发展更迈进一步。

GE医疗全球执行副总裁 张轶昊：中国供应链的优势和韧性全世界都是公认的。在过去的12个月里面，我们在中国新开了两个工厂。

不少国际参会嘉宾表示，链博会“展链条、展生态”的方式还为他们带来了意想不到的新收获。

马士基集团北亚区首席代表 彦辞：从链博会上可以看出，中国已经发展拥有了一个非常高效、非常现代化的供应链。自动化水平越来越高，技术越来越先进。我们将继续深耕中国市场，扩大投资。

国际商会秘书长 约翰·丹顿：对我们来说，链博会是一个非常重要的机会，通过它提供的开放平台，来维护供应链稳定，可以促进更大的贸易，为所有人带来更大的发展机会。

高水平开放提质增速如何助力经济高质量发展?

中国正持续不断地提供全球共享的国际公共产品服务，推动构建开放型世界经济。不久前举办的第六届中国国际进口博览会上，289家世界500强和行业龙头企业参展。美国政府首次率爱达荷州、佐治亚州、国家级农产品协会、农产品出口商等17家展商赴会。美国参展企业超200家，这是进博会历史上，规模最大、规格最高的美国参展团。我国持续不断推进高水平开放，会如何助力经济高质量发展?继续来听中国宏观经济研究院经济研究所副所长吴萨的分析。

中国宏观经济研究院经济研究所副所长 吴萨：中国的经济发展成就是在开放条件下取得的，未来中国经济实现高质量发展也必须在更加开放条件下进行。在国与国之间经贸往来日益密切的今天，高水平对外开放不仅为中国带来必需的产品、技术、资金等，更有助于中国与国际通行规则接轨，持续深化改革，完善市场经济基础制度，打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，推动构建高水平社会主义市场经济体制，则能为经济高质量发展提供有力的体制机制保障。高水平对外开放也是增强中国经济创新力和竞争力的必然途径。当前，全球开放的趋势已经由关税、投资准入的边境上的领域，逐渐转向产业政策、知识产权政策、环境政策等边境后领域。尤其是方兴未艾的新一轮科技革命和产业变革，正在重构全球创新版图，重塑全球经济结构。借助新一轮的科技革命和产业变革深入发展有利契机，对标国外先进技术和领先产业，加快实施创新驱动发展战略，在经济创新力和竞争力不断增强的进程中，推动中国从制造大国稳步走向制造强国，促进中国产业迈向全球价值链中高端，使经济高质量发展不断取得新进展。开放是当代中国的鲜明标识，实现高水平的对外开放，以开放促改革促发展，是中国经济高质量发展的客观要求。坚定不移全面扩大开放，努力提升对外开放水平，持续释放高水平对外开放红利，能为中国经济高质量发展注入源源不断的能量，推动经济行稳致远。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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