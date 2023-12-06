近日，人民数据完成一项卫星遥感领域数据资产确权项目。本次确权项目主体为长光卫星技术股份有限公司，主要针对其卫星遥感数据及以卫星遥感数据为基础的空间信息综合应用服务数据，进行数据资源持有权的梳理、审核及认证。

完成数据确权后，长光卫星的吉林一号星座遥感数据将得到人民网·人民数据颁发的卫星遥感数据领域的数据确权证书。数据上链后，吉林一号海量遥感数据资源的持有权将通过人民网·人民数据得以第三方确认。本次数据确权合作对卫星遥感数据市场的数据安全性保障具有重要指导意义，并将对卫星遥感数据权属的司法判定提供客观依据。

不久前出台的《自然资源部关于加快测绘地理信息事业转型升级 更好支撑高质量发展的意见》提出，将探索建立测绘地理信息数据产权登记、流通交易、安全治理等基础制度，规范测绘地理信息数据管理、流通和使用。此次人民数据对长光卫星持有的卫星遥感数据进行确权，对推进测绘地理信息数据的确权登记、流通交易等进行了积极探索。

(责编：曹淼、高雷)

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