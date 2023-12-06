原标题：福建省将乐县漠源乡：种下致富“金果果” 铺就乡村振兴路

“村里和企业合作种植的脐橙基地为我们提供了务工机会，让我们实现了家门口就业，增加收入。”福建省三明市将乐县漠源乡湖管村村民李海水开心地说。

据悉，将乐县漠源乡高山凉爽、半山温暖，“立体生态农业”特征明显，形成了得天独厚的水果产业经济带。近年来，漠源乡坚持把产业发展作为推动乡村振兴的重要途径，在扶持壮大村级集体经济发展的同时，通过村级联创联收、种果大户带动等方式，鼓励脱贫户参与务工就业，真正让脐橙产业成为乡村振兴的“橙”功密码。

“我们村的脐橙今年10月份开始采摘，预计12月可完成采摘，产量可观。”漠源乡张源村村民李水根介绍。

漠源乡的脐橙基地。将乐县农业农村局供图

依托特有的气候和资源禀赋，漠源乡不断提升脐橙产业规模化、绿色化、专业化“三化”水平，构建更加完善的脐橙产业体系，使脐橙产业成为巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的重要产业支撑。

漠源乡着力培育壮大新型经营主体，引进将乐果富硒生态农业有限公司项目，注册商标“清语橙”“镛城普乐”品牌，完成“三品一标”认证工作和可追溯系统建设，提升产品附加值和竞争力。目前全乡脐橙种植面积1100亩，产量预计240万斤。按市场价格平均7元/公斤，全年总产值840万元以上。

同时，漠源乡立足区位实际，充分发挥党建引领作用，为提升村集体经济“造血”功能，坚持“富脑袋”和“富口袋”齐头并进，创新开展“头雁领航、跨村联建”工作，以绿色产业为依托，打破村与村、村与企业之间的区域和组织界限，以湖管村为中心村，探索“产业联盟”模式，成立乡属企业将乐县水之源农业开发有限公司，整合联村资源，采取“土地入股、资源入股”等方式，与龙头企业共建100亩脐橙村财增收示范基地，有关村按股份量获得股金分红。建立“基地+农户”发展模式，持续提供从事种植、管理、采果等就业岗位80余个，全产业链从业人数近60人，农户在收取土地流转租金的基础上，通过在基地务工领取工资，每年增加农户收入100余万元。

果农正进行脐橙采摘。将乐县农业农村局供图

漠源乡湖管村党支部书记、主任余康兴说：“近年来，在乡党委领导下，成立了漠源乡湖管片区跨村联建产业联盟党委，发展脐橙、西柚等特色果蔬产业，实现村财增收20余万元。”（黄莉）

(责编：曹淼、杨迪)

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