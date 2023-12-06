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快递年业务量首次突破1200亿件

本报记者 董蓓
2023年12月06日09:23 | 来源：光明日报
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原标题：快递年业务量首次突破1200亿件

12月4日18时26分，一件鲜花快递包裹从云南昆明寄出，预计将于12月5日下午送达四川成都。国家邮政局快递大数据平台实时监测数据显示，这是2023年第1200亿件快件。

快递“小包裹”，映照经济“大棋局”。近年来，快递业保持稳健增长势头，业务量实现了从“年均百亿”到“月均百亿”的巨大跨越，国际化水平快速提升，快递服务网络通达全球，快递有力促进流通，有效服务民生，已成为反映经济活力的“风向标”和经济发展的“晴雨表”。

数据显示，自2023年3月起，单月快递量超百亿件，月均业务收入超900亿元，创历史新高。11月进入业务旺季后，快递行业持续保持高位运行，日均快递业务量超4.3亿件，在打通产销通道、贯通供需两端、连通线上线下、畅通内外循环等方面继续发挥更大作用。

(责编：罗知之、陈键)
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