原标题：“北上广深”四地11月份二手房成交量集体回升

一线城市二手房交易量显现出一丝暖意。根据各地相关部门公布的网签数据显示，11月份，“北上广深”四地二手房成交量较10月份均有所上涨，其中成交量上涨幅度最高的为北京市，达17.8%。

对此，多位受访人士向《证券日报》记者表示，当前存量房市场足够大，价格梯度合理，为刚需和改善循环创造出条件，当前市场仍处于“以价换量”的阶段。

根据北京市住建委公布的网签数据，11月份，北京二手住宅网签量为12545套，环比增长17.8%，同比增长16.7%。

据深圳市住建局日前披露，11月份，深圳全市二手住宅成交3133套，环比上涨12.9%，同比大幅攀升44.5%，创下7个月以来新高。

广州市房地产中介行业协会公布的今年11月份成交数据（统计周期为2023年10月26日至2023年11月25日）显示，广州市二手住宅整体网签共10182宗，环比增长8.77%，同比增幅达到83.69%。这也是时隔7个月，广州市的二手住宅网签套数再度突破万套。

另据网上房地产网签更新数据，上海11月份二手房合计成交16173套，环比上涨约7.12%。

在广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉看来，二手房成交量攀升的背后，主要是一线城市的业主再次开启降价卖房。

在李宇嘉看来，一线城市11月份新房推售以中心区高价单位为主，在市场情绪较弱，刚需和改善主导的情况下，新房供需错配，导致价格梯度合理的二手房更受欢迎。

麦田地产方面表示，由于议价空间的加大，二手房当前具有一定价格优势。据麦田房产数据统计，11月份，北京二手房挂牌价（麦田覆盖楼盘）环比下降0.3%，二手房议价空间和10月份相比扩大0.5个百分点，议价空间达到年内最大。

“和10月份相比，11月份卖方在价格方面作出调整的意愿加强，越来越多业主愿意主动调整挂牌价加快成交。从实际的成交数据看，11月份北京二手房成交量环比回升，价格调整到位后，在成交上很快就有体现，说明北京市场需求基本面依然良好。”麦田相关负责人向《证券日报》记者表示。

总体来看，麦田相关负责人表示，11月份北京地区日均带看量和10月份相比增长3.1%，市场需求呈现触底反弹之势，但市场向上回升的基础尚不牢靠，当前市场仍处于“以价换量”的阶段。对于买方来说，当前市场降价的优质房源增多，买方依旧占据议价优势。

李宇嘉认为，降价、入学带动的需求具有短期性。随着低价房源减少，后续价格下跌有限，加上购买力消耗，供需两端可能仍在低位盘整。

(责编：罗知之、陈键)

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