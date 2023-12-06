杜雨萌

原标题：国内成品油价迎“五连降”

国内成品油零售价迎来“五连降”。12月5日，国家发展改革委发布消息称，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，本次国内汽、柴油价格(标准品)每吨分别下调55元和50元。据卓创资讯测算，折升价92号汽油、95号汽油、0号柴油分别下调0.04元/升、0.05元/升、0.04元/升。

“本轮成品油零售价下调落地后，消费者出行成本进一步降低。”卓创资讯成品油分析师孙一凡测算，按照油箱容量为50L的家用轿车为例，加满一箱92号汽油将节省2元，加满一箱95号汽油将节省2.5元。

随着成品油零售价“五连降”落地，国内标准汽、柴油累计跌幅分别为690元/吨、665元/吨，折合升价92号汽油、95号汽油及0号柴油分别下调0.54元/升、0.57元/升、0.57元/升。

从本轮计价周期来看，虽然期初原油变化率正值开场，但在国际油价的震荡走低下，原油变化率最终由正转负。据金联创测算，截至12月4日，参考原油品种均价为78.01美元/桶，变化率为-1.40%。结合国家发展改革委价格监测中心监测数据显示，本轮成品油调价周期内（11月21日—12月4日），平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价分别比上个调价周期下降0.41%、0.71%。

谈及近期国际油价的小幅下降，国家发展改革委价格监测中心有关负责人告诉《证券日报》记者，调价周期内，黑海地区遭遇罕见风暴，哈萨克斯坦多个油田关停，引发供应担忧。但“欧佩克+”内部对减产配额存在分歧，导致新一轮减产力度不及市场预期，致使国际油价承压下跌。具体来看，由于非洲成员国对产量水平不满，“欧佩克+”推迟召开产能会议后，最终达成明年一季度总规模约220万桶/日的自愿减产协议，其中沙特和俄罗斯分别减产100万桶/日和50万桶/日。该协议实际削减量大部分是今年减产措施的延续，新增削减量仅为90万桶/日左右，因此，市场认为，本次减产力度难以对冲其他产油国供应增加，故使得国际油价不涨反跌，布伦特油价跌破80美元/桶关口。

该负责人预计，短期来看，国际油价可能偏弱运行。本次“欧佩克+”会议的延期以及新减产协议力度不及预期，凸显了全球经济增速下滑背景下，产油国内部因利益诉求不同而产生的矛盾，减产措施对国际油价的托底支撑作用有所减弱，加上美国、巴西等国原油产量增长，将进一步给国际油价带来压力。

隆众资讯成品油分析师李彦也对《证券日报》记者表示，以当前的国际油价水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现大幅下调的趋势。目前来看，“欧佩克+”明年的自愿减产仍受市场质疑，叠加经济和需求前景欠佳，预计下一轮成品油价格下调的概率较大。

(责编：罗知之、陈键)

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