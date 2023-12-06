谢若琳

原标题：四季度以来港股IPO市场持续回暖 尚有近百家企业交表排队

进入四季度以来，港股IPO市场回暖信号持续显现。仅12月5日，港股市场就有国鸿氢能、升辉清洁、K CASH集团等三只新股上市。同时，年末新股上市较为火热，德康农牧、富景中国控股、燕之屋等将在12月6日至12日上市，集海资源、富景中国、瑞浦兰钧、优必选等已通过聆讯，即将登陆港股市场。此外，目前近百家企业交表排队，预计一批企业将在年末、明年一季度密集上市。

Wind数据显示，目前香港上市公司共计2621家。其中，主板2293家，创业板328家。截至12月5日，年内港股市场共迎来59只新股，合共募资净额为318.31亿港元，另有超额配售募资净额8.53亿港元。去年全年港股86只新股，募资净额为880.87亿港元。

进入四季度以来，回暖信号持续释放。从11月份来看，7只新股上市首日无一破发，其中华视集团控股、喜相逢集团、十月稻田、药明合联、友宝在线的当前股价相较于发行价上涨幅度超过50%。药明合联募资36.76亿港元，位列今年港股IPO募资额第三名。

投资者对港股IPO情绪有所改善。国鸿氢能在12月5日成功上市，募集资金净额约为14.56亿港元，居于年内新股募资额前列。目前来看，年内首发募资额超10亿元的公司有11家，其中珍酒李渡、极兔速递-W、药明合联的募资额居前，分别为53.09亿港元、39.19亿港元、36.76亿港元。

人工智能等新经济企业亦加速赴港IPO的节奏。其中，优必选受到机构追捧，上市后有望成为港股“人形机器人第一股”。另外，据港交所11月30日信息披露，晶泰科技是继黑芝麻智能之后第二家根据港交所上市规则第18C章递交招股书的科技公司。

对此，沙利文捷利（深圳）云科技有限公司研究总监袁梅对《证券日报》记者表示，近期港股IPO出现复苏迹象，按照往年经验，年末新股活跃度有所上升，目前还有十几个已通过聆讯或招股待上市的项目。同时，港股的上市效率、发行灵活性和行业包容性都比较高，预计对很多公司具有吸引力。

富途投研团队对《证券日报》记者表示，由于港股市场整体融资环境较为自由，对于资金需求较大的新能源企业赴港上市将有助于在产业运营之中更加灵活地进行需求调配，而一些消费品企业在港股上市，跟企业自身的资金安排更为挂钩。

内地企业赴港上市热情高涨。从备案情况来看，截至11月30日，目前已有47家拟赴港上市企业完成了备案流程，获得中国证监会的境外发行上市备案通知书。另有64家已提交备案材料，正在等待流程中。

大盘新股缺乏之下，市场期盼港股IPO市场吸引更多长线资金的关注。在袁梅看来，不管是保荐人还是投资者，中资机构扮演着越来越重要的角色。

此外，中东资金亦有望成为港股IPO市场的增量资金。例如，今年9月份凤祥股份获中东资本阿布扎比投资局投资，在往年中东资本亦参与多个港股IPO项目的基石投资。

不过，吸引更多长期资金的流入还需要港股估值的提升。“港股IPO市场的情况与市场的整体估值水平呈高度正相关关系，当市场较为火爆，估值水平较高时，IPO发行量以及融资规模往往较为乐观。”富途投研团队对《证券日报》记者表示，增量资金的进入并不能改变长期结构，长远来看，港股市场估值的抬升需要提高整体企业利润和股东回报。

(责编：罗知之、陈键)

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