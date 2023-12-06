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维护资本市场稳定运行需各方协同发力

择 远
2023年12月06日09:29 | 来源：证券日报
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原标题：维护资本市场稳定运行需各方协同发力

从严从快打击违法行为、加强对股市异常交易行为的监管、推动长期资金入市……监管部门采取的一系列举措，对维护资本市场稳定运行起到了积极作用。但是，维护资本市场稳定运行是一项需要长期推进的系统性工作，笔者认为可以从以下几个方面持续推进。

首先，要进一步加强监测和监管，不断完善监管举措。

具体而言，要加强对股市交易行为的监测，加大对异常交易行为的监管，这有利于维护市场正常交易秩序，进一步促进证券市场稳定健康发展。

当然，对于股市交易行为的监测一直都是“进行时”。比如，交易所发布交易监管动态，对个别涨跌幅异常的股票进行重点监控，对拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取监管措施。

那么，接下来将在哪些方面发力进一步推进相关工作？结合监管部门此前的表态来看，具体包括推进监管转型，强化监管责任落实和问责力度。对量化高频交易加强跟踪研判，完善监管举措。加强监管科技建设，强化跨部门信息共享，加强市场资金杠杆水平和企业债务风险的综合监测。

其次，发挥好各类经营主体内在稳市作用。

比如，在充分考虑二级市场承受能力的基础上，科学合理保持新股发行常态化，这可以更好地促进一二级市场协调平衡发展。因为实现资本市场可持续发展，需要充分考虑投融资两端的动态积极平衡。没有二级市场的稳健运行，一级市场融资功能就难以有效发挥。

再比如，上市公司回购和股东增持，向市场传递积极向好信号。今年以来，上市公司新增回购计划增加，特别是全部用于注销的方案有所增多。这有助于改善投资者情绪，提振市场信心，促进股票价格回归合理水平。

第三，牢牢守住风险底线，切实维护资本市场的平稳运行。

防范风险是加强监管的主要目标，加强监管是防范风险的有效途径。要强化重点领域的风险防范意识，坚持“早”字当头，落实对风险“早发现、早预警、早暴露、早处置”要求，不断健全市场化、法治化、多元化的市场风险处置机制。

同时，要统筹好发展和安全，准确把握重点风险情况，分类施策，多措并举推动市场风险缓释化解。持续深化对重点公司、重点机构、重点业务的监管检查，依法从严打击资本市场违法犯罪。

信心比黄金更重要。各方要携起手来，形成合力，持续维护资本市场稳定运行。

(责编：罗知之、陈键)
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