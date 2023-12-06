原标题：我国首台中速大功率氨燃料发动机点火成功

科技日报讯 （记者郝晓明）近日，由中车大连机车车辆有限公司（以下简称“中车大连公司”）自主研发的我国首台中速大功率12V240H-DFA型氨燃料发动机点火成功，标志着我国已突破并掌握了氨燃料发动机关键技术，实现了氨燃料发动机零部件、整机和应用场景全产业链协同，在功率等级、经济性、排放、技术和可靠性等诸多方面处于国际先进、国内领先水平。

12V240H-DFA型氨燃料发动机以中车大连公司自主研发的柴油发动机为基础进行技术创新，具有低碳环保、安全性高、通用互换性好等特点。通过采用氨气电控低压多点喷射、柴油高压电喷、VTG（可变截面涡轮）等先进技术，可以精确控制燃料供给量，实现柴油喷射、氨气喷射和安保系统独立控制，确保发动机安全。据悉，该发动机单缸功率可达208千瓦，氨能占比85%，碳排放量降低80%，排放满足国标二阶段标准。

2021年10月，我国首个“船用清洁燃料应用技术创新联合体”成立，共同开展氨动力双燃料发动机及供应系统研发和示范应用项目研究。中车大连公司党委书记、董事长林存增表示，氨燃料发动机点火启动成功，标志着氨动力科研专项取得阶段性技术成果，打破了清洁燃料应用技术壁垒，加快了我国发动机的无碳进程，在氨燃料船舶应用这条赛道上，实现了同国际知名公司技术并跑，并为上下游产业链创新升级提供了有力支撑。

(责编：罗知之、陈键)

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