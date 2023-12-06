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我国民营火箭首次成功实施晨昏轨道发射任务

2023年12月06日09:32 | 来源：科技日报
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原标题：我国民营火箭首次成功实施晨昏轨道发射任务

科技日报北京12月5日电 （记者付毅飞）12月5日7时33分，星河动力航天公司（以下简称“星河动力”）于酒泉卫星发射中心成功发射谷神星一号（遥九）运载火箭，顺利将天雁16星和星池一号A星送入500公里高度晨昏轨道。这是国内民营火箭公司首次成功实施晨昏轨道发射任务。

晨昏轨道是一种特殊的太阳同步轨道，卫星过赤道时，地面时间分别是大约早晚6点，恰是当地日出和日落的时候。轨道面和地球晨昏线始终近似重合，卫星几乎可以永沐阳光，以得到充足且持续的能源供给。

星河动力创始人、谷神星一号火箭研发总监刘百奇表示，星河动力已成功完成10次商业发射，覆盖了太阳同步轨道、倾斜轨道、极地轨道等多类型发射任务。本次发射任务也是谷神星一号火箭飞行失利后时隔75天再次成功发射，迅速恢复了高密度发射交付进程，体现了星河动力公司在发射交付方面的产业韧性。

天雁16星是一颗气象环境探测卫星，由耕宇牧星（北京）空间科技有限公司研制。卫星搭载微波辐射计和激光通信载荷，主要用于开展微波辐射计多模式不间断遥感探测和激光通信。星池一号A星是由椭圆时空科技有限公司自主研制的即时广域综合感知卫星，具有响应式敏捷成像、在轨智能处理、星载在轨互标定等特点。

(责编：罗知之、陈键)
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