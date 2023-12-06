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2023年全球CO2排放再创新高

2023年12月06日09:32 | 来源：科技日报
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原标题：2023年全球CO2排放再创新高

科技日报北京12月5日电 （记者张佳欣）根据全球碳预算科学团队的最新研究，2023年全球化石燃料二氧化碳（CO2）的排放量再次上升，达到创纪录水平，预计将达到368亿吨，比2022年增长1.1%。相关报告《2023年全球碳预算》发表在最新一期《地球系统科学数据》杂志上。

报告显示，煤炭、天然气和石油等化石燃料的燃烧是向大气排放CO2的主要原因，也是气温升高的关键驱动因素。土地利用变化（如砍伐森林）造成的排放量预计略有下降，但水平仍然很高，无法被目前重新造林带来的减排所抵消。

该报告预测，2023年全球CO2排放总量（来自化石燃料和土地利用变化）将达到409亿吨。这与2022年的水平大致相同，远未达到实现全球气候目标所迫切需要的大幅减排目标。

在目前的排放水平下，全球碳预算团队估计，全球变暖在大约7年内持续超过1.5℃的可能性为50%。这一估计具有很大的不确定性，主要是因为非CO2排放带来的额外升温的不确定性。

数据显示，全球CO2排放量总体正在上升。全球削减化石燃料的行动还不够，无法防止危险的气候变化。

东英吉利大学环境科学学院皇家学会研究教授科琳娜·勒奎雷表示，最新的CO2数据表明，当前的（减排）努力还不够深入或广泛，不足以将全球排放量推向净零的下降轨道，但排放的一些趋势正开始改变，这表明气候政策是有效的。所有国家都需要比目前更快地实现经济脱碳，以避免气候变化带来的更糟糕影响。

全球碳预算科学团队包括来自世界各地的90多家机构。

(责编：罗知之、陈键)
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