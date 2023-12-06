原标题：防撞预警系统“上岗” 保障北江行船安全

◎本报记者 龙跃梅

通 讯 员 梁卓智

11月30日，一艘“粤英德货8666”货轮即将通过清远四桥。这艘船的相关信息很快就显示在了广东清远海事局的指挥大屏幕上：船长53.9米，船宽10.8米，预估船高7.5米，速度4.2节，距离桥1986.32米，过桥次数72次，事故次数0次……

工作人员能够早早就“看”到这艘船，源于清远北江桥梁防撞预警系统的“上岗”。该系统能够提前探测过桥船舶，判断其是否超高、偏航等，并根据检测情况发布预警信号。它已经成为通航水域、重点部位实施动态监视的“千里眼”。

提升监管能力亟须电子化监控手段

清远市位于广东省的中北部、北江中下游、南岭山脉南侧与珠江三角洲的结合带上，是广东省陆地面积最大的地级市。

近年来，清远按内河Ⅲ级、通航1000吨级船舶的标准，在5处水利枢纽新建二、三线千吨级船闸7座，新建特大桥1座、大桥6座，对14座桥梁通航孔进行了防撞加固等。

随着北江航运扩能升级，清远市水上交通愈加繁忙，安全监管压力将进一步增大。然而，部分建成的水上视频监控系统存在有效监控范围过窄、光线适应及夜视能力较差、雨雾天气穿透能力较弱等问题，对水上违法违规行为震慑力度不足，对现场监管和应急处置支持力度不够，难以满足日益增长的水上安全监管需要。

清远海事局相关负责人介绍，随着北江航道扩能升级项目的完成，船舶载重量和流量逐步增大，清远市辖区水上安全形势也日渐复杂。水上安全监管面临着更大压力，亟须电子化监控手段提升监管能力。为实现信息技术在海事日常监管中的深度渗透和广泛应用，在清远市委市政府的大力支持下，从2019年起，清远海事局针对清远市辖区水上视频监控建设的现状、存在问题以及相关需求，在吸收国内外水上视频监控系统建设经验的基础上，根据清远市辖区水域的实际情况，制定实施了《清远市北江干流桥梁防撞预警系统》相关方案。

新系统可实时捕捉过往船舶数据

据了解，该系统主要集成激光、视频、海事AIS、VHF、AR、大数据、云计算等技术，主要提供包括船舶超高预警、声光预警、桥区水域监控、高频呼叫、并提供7×24小时安全航行数据等服务。

“该系统能搭载最高32路高清视频系统，可以根据预警时间点清晰记录过往船舶特征及航迹；通过分析积累的数据对不同船舶、不同船型等进行自动检测捉拍。”该系统的技术支撑单位——中山市聚云软件科技有限公司总经理李颖介绍，该系统还可反映出事故高发类型船舶，为定期开展安全防范活动及船舶规范管理提供基础数据。通过利用北江航道船舶积累数据和历史事故数据等建立的模型，该系统可提前判断过往高风险船舶状态，实现来船提前提醒、重点关注、全程记录。

记者了解到，目前清远已完成北江航道上18座重点桥梁防撞预警系统的建设安装，运营期间该系统累计进行高危预警提醒1082次（按现有预警机制统计），并协助公安、海事部门进行了走私、挖沙、捕鱼等违法行为调查。

清远海事局副局长李良文表示，桥梁防撞预警系统能够实现对过往船舶的数据实时捕捉，能够与相关指挥系统、相关信息服务平台等系统有机结合，提高了海事执法效率和水域科技执法的能力。

(责编：罗知之、陈键)

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