人民网记者 杜燕飞

初冬时节，走进宁夏贺兰山东麓的宁夏志辉源石葡萄酒庄有限公司（以下简称志辉源石酒庄）种植园，记者看到，葡萄藤蔓已埋土“冬藏”，等待来年春天出土展藤。酒窖里，一排排装满葡萄酒的橡木桶整齐排列，浓浓的酒香混合着橡木的清香，沁人心脾。

一串葡萄带动一方经济。作为宁夏调整结构、转型发展、促进农民增收的重要抓手，葡萄酒产业被列为宁夏“六特”产业之首。近日，人民网记者跟随国家金融监督管理总局调研团走访宁夏葡萄酒产业一线，探寻葡萄美酒“香飘万里”背后的金融创新故事。

“近年来，我们指导辖内银行保险机构加快专业机制建设、创新金融产品、优化金融服务，持续提升金融支持葡萄酒产业发展质效。”国家金融监督管理总局宁夏监管局相关负责人表示。

工作人员介绍葡萄埋土“冬藏”种植方式。人民网记者 杜燕飞摄

创新融资担保 提升金融服务质效

“每年11月，我们将干枯的葡萄藤蔓埋进土里，以防冻伤，待到来年春天，再将它们从土壤中重新挖出，上架、绑扎。用人高峰期1000多人，费用通常要现金结算，给我们带来了较大的资金压力。但由于缺少有效的抵质押物，我们向银行贷款时也存在难题。”志辉源石酒庄游客接待部经理乔静表示。

记者在采访中发现，志辉源石酒庄遇到的困难并非个例。前期资金投入大、回报周期长，处在成长期的贺兰山东麓葡萄酒产业亟需金融支持。但缺少有效抵质押物难以获得银行贷款支持，也成为制约当地葡萄酒产业发展的一大难题。

“近年来，我们指导辖内银行机构综合采用银担合作、应收账款质押、供应链融资、信用贷款等创新形式，及时满足企业发展资金需求，持续提升金融支持葡萄酒产业发展质效。”国家金融监督管理总局宁夏监管局相关负责人表示。

据黄河农村商业银行系统副行长隋生秀介绍，该行探索推广“农村产权抵押贷”业务。今年，向贺兰神（宁夏）国际葡萄酒庄有限公司发放4900万元流动资金贷款，以其8807.15亩土地经营权作抵押，解决企业购买葡萄酒包装物品及销售运营费的资金需要。截至2023年10月末，该行葡萄酒产业贷款余额4.56亿元，较年初增加9886万元，增长27.7%。

“针对部分酒庄可供抵押房产不足的情况，我们探索林权抵押、红酒质押、信用贷款模式向酿酒企业提供信贷支持。通过林权抵押发放产业贷款2.81亿元，通过土地权抵押发放产业贷款0.25亿元，完成对西鸽酒庄2000万元葡萄酒质押贷款的投放，先后向10余户葡萄产业客户发放信用贷款1010万元。”宁夏银行相关负责人介绍，针对规模小、经营正常的葡萄酒企业，与宁夏金葡萄担保有限公司建立合作关系，银政担联动为企业提供授信支持，扩大授信覆盖面，已累计向18户葡萄酒企业投放信贷资金2.39亿元。

支持宁夏葡萄酒产业发展，政策性银行也发挥着重要作用。据农发行宁夏分行相关负责人介绍，截至目前，该行与11家专业担保公司签署合作协议，通过“银行+担保公司”融资模式，累计为西鸽酒庄投放贷款6000万元，缓解企业担保难的问题。

装满葡萄酒的橡木桶在酒窖里整齐排列。人民网记者 杜燕飞摄

深化政银合作 发挥保险保障作用

破解宁夏葡萄酒产业“融资难”难题，离不开政府和银行的大力合作。“2021年，我们与宁夏回族自治区地方金融监督管理局、宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会签订《共同推进乡村振兴和葡萄酒产业高质量发展合作协议》，加强在制度、规划、产品等环节与宁夏葡萄酒产业园沟通合作，为企业项目规划、现金流设计、贷款品种、贷款期限、贷款利率等提供全面服务、优惠政策和绿色通道。”农发行宁夏分行相关负责人说。

为做好葡萄酒产业发展“大文章”，据介绍，近10年来，宁夏银行累计支持各类酒庄企业100余户，涉及酿酒葡萄种植、葡萄酒酿造、精品酒庄等多个领域，支持了志辉源石酒庄等一批集种植、酿造、旅游于一体的企业，推动葡萄酒一二三产业融合发展。

“我们将加大产业链综合金融服务，为上下游企业、经销商等提供账户开立、信贷等全面金融服务；开办以林地资产、农村承包土地经营权，集体经营性建设用地使用权为抵押物的信贷产品；加大‘善担贷’‘云税贷’等创新产品推广应用，为更多葡萄种植及葡萄酒生产提供全面金融服务。”建设银行宁夏区分行相关负责人表示。

与此同时，葡萄种植受季节性气候影响较大，容易遭受雨雪、霜冻等恶劣天气影响，导致减产或绝收现象，抵抗自然灾害能力弱。为此，国家金融监督管理总局宁夏监管局指导辖内保险机构发挥风险保障功能，护航当地葡萄种植。

2023年9月14日，宁夏永宁县闽宁镇发生冰雹灾害天气，导致当地武河村全村散户种植的酿酒葡萄共计1000余亩受到雹灾损失。“灾情发生后，我们第一时间会同永宁县农业农村局林果专家对灾情进行查勘，为该村赔付理赔款30余万元，让受灾的葡萄种植户损失降到最低。”人保财险永宁支公司相关负责人表示。

一系列举措为宁夏葡萄酒产业发展注入了活力。数据显示，截至2023年9月末，宁夏有13家银行机构、4家保险机构为葡萄酒产业提供相关金融服务。银行机构累计发放贷款75.16亿元，贷款余额20.71亿元，较年初增长14.06%，其中，中长期贷款15.13亿元，占比73.06%。2023年1至9月，保险机构累计承保葡萄14.6万亩，保障额度2.35亿元，参保农户519户/次。

“在地方政府以及金融机构等部门的大力支持下，2022年酒庄年产值达5100万元，销量达40多万瓶。每年酒庄可为周边村民创造600个以上就业岗位，人均增收3万元至4万元。”乔静说。

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(责编：王连香、高雷)

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