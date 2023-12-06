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长三角一体化这五年：共谋生态和发展 从“棋手”到“旗手”

——来自长三角的报告（四）

2023年12月06日10:05 | 来源：人民网
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原标题：长三角一体化这五年：共谋生态和发展 从“棋手”到“旗手”

初冬时节，漫步浙江安吉余村，刻有“绿水青山就是金山银山”的石碑映入眼帘，与四周如诗如画的乡村美景相映生辉。

这块石碑见证着余村这些年来对“两山”理念的探索实践，记载着余村人“点绿成金”的发展密码。

余村村口的石碑。安吉县委宣传部供图

余村村口的石碑。安吉县委宣传部供图

“长三角地区是长江经济带的龙头，不仅要在经济发展上走在前列，也要在生态保护和建设上带好头”。党的十八大以来，习近平总书记强调生态环境保护和经济发展不是矛盾对立的关系，而是辩证统一的关系。把生态保护好，把生态优势发挥出来，才能实现高质量发展。

中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。作为中国经济最发达地区之一，5年来，长三角三省一市以探路者姿态，牢固树立生态优先、绿色发展理念，加强生态环境共保联治，共绘大美生态画卷。

破解区域治理困境

从“独角戏”到“协奏曲”

长三角三省一市山水相连、河湖相通。过去，单打独斗、各扫门前雪，区域生态一度遭到破坏。

习近平总书记再三强调，长三角一体化发展要牢固树立“一盘棋”思想。在11月30日召开的深入推进长三角一体化发展座谈会上，习近平总书记再次指出，长三角区域要加强生态环境共保联治。加强三省一市生态保护红线无缝衔接，推进重要生态屏障和生态廊道共同保护，加强大气、水、土壤污染综合防治，深入开展跨界水体共保联治，加强节能减排降碳区域政策协同，建设区域绿色制造体系。

太湖横跨苏浙两省，北临无锡，南濒湖州，东近苏州。作为长三角共同的“大水缸”，曾经的太湖风光绰约，沿岸城市舟舸争流。

曾几何时，工业废水、养殖废水、生活污水直排太湖……粗放型发展，将“大水缸”变成了“大染缸”。

2007年，太湖患上了“蓝藻病”，给沿岸城市敲响了警钟。太湖保护迫在眉睫，治理绝非一家之事！痛定思痛，苏浙两地齐心协力、溯源控源，开启了联合整治的新局。

长兴县太湖边水清岸绿美若画卷。谭云俸摄

长兴县太湖边水清岸绿美若画卷。谭云俸摄

受季风影响，无锡上半年暴发蓝藻，湖州则延迟到9、10月份。近年来，湖州上半年把打捞船开往无锡，帮无锡打捞；下半年则反之。

共享的不止两地人员，更有机制和经验。

2020年，湖州和无锡共同签署了太湖蓝藻防控协作机制合作协议。

“两地互相取经的频次越来越多，今年湖州借鉴无锡治理模式制定了蓝藻防治规划。两地实现信息共享、联合巡查、交叉检查，共同提升太湖治理水平。”如今，湖州市生态环境局党委委员、总工程师周李定期会收到无锡市发布的气象卫星监测图，及时掌握太湖水质情况，“在无锡的协助下，我们新建了原位控藻平台，提升了蓝藻防控能力。”

为推进环太湖毗邻地区生态联勤合作迭代升级，今年，苏州吴江与湖州吴兴签订了《跨区域生态环境联防联控协作机制备忘录》，将两地4.6公里分界线两侧互延1公里作为交叉联合执法区域。

“两地在交界处设立了联合执勤警务站。跨界污染发生时，可迅速通报对方并合力进行处置。”吴兴区生态环境保护行政执法队第二中队中队长陈李喆说。

江浙交界处的乔溇生态联勤警务站。吴兴区委宣传部供图

江浙交界处的乔溇生态联勤警务站。吴兴区委宣传部供图

滁河是苏皖界河，长江一级支流。漫步于此，一泓碧水一程山。

从“杂乱无章”到“绿色秀带”，在这生活了30多年的安徽滁州市南谯区村民赵海清清楚记得，改变始于2018年年底苏皖两省签订的《关于建立长江流域横向生态保护补偿机制的合作协议》。

2019至2021年，滁河陈浅断面年均值达到Ⅲ类考核要求。获得江苏省生态补偿资金4000万元的滁州安心“收钱”，江苏则愉快“掏钱”。

滁河美景。人民网记者 陶涛摄

滁河美景。人民网记者 陶涛摄

太湖与滁河的跨省协同治水工作，是长三角生态环境共保联治的生动缩影。

告别“独角戏”，四手联弹生态“协奏曲”。沪苏浙皖打破生态保护跨区合作壁垒，“一体化治绿”成为共识。

2022年，长三角生态绿色一体化发展示范区地表水优Ⅲ类断面比例较2019年提升21.2％，环境空气质量AQI优良率较2019年提升4.9％，生态功能基本完善……更高颜值的美丽长三角吸引来如织游人。

加快生态优势转化

从“高颜值”到“高价值”

“小时候我老家那段新安江水质较差，沿岸养鸡场污水、生活污水都直排江里。”殷建新出生在黄山市歙县新安江边，如今每次回老家他都忍不住感慨，“水清了，山绿了，空气更清新了。”

安徽黄山新安江源头美景。人民网记者 张俊摄

安徽黄山新安江源头美景。人民网记者 张俊摄

变化缘于10年前。

2012年，皖浙两省签署“对赌”协议，启动了长达10年的新安江流域生态保护补偿机制改革。其间，相关参与方投入200多亿元用于生态治理和环境保护，大大改善千岛湖等新安江下游水质的同时，也带动了黄山等地旅游、生态农业等产业发展——黄山市打造了“养生+养心”沉浸式休闲度假体验模式，乡村旅游覆盖七成以上村庄，近10万农民变身景区服务员；徽州民宿增至3000余家，跻身全国首批民宿产业发展示范区。

如今，生态“高颜值”正加速转化为经济“高价值”。“新安江模式”这一“跨省协作的制度创新”，使得新安江成为皖浙两省绿水生金的“富民江”。

安徽黄山民宿外穿城而过的新安江。人民网记者 张俊摄

安徽黄山民宿外穿城而过的新安江。人民网记者 张俊摄

新安江下游、浙皖交界处的小山村——浙江省淳安县威坪镇宅上村，也享受到了绿水青山带来的红利。如今村里民宿产业蓬勃发展，不少渔民上岸后转行成为民宿业主。截至2022年年底，全村共有10家民宿，年接待游客2万余人，累计增收300万元。

宅上渔村风光。淳安县威坪镇党委供图

宅上渔村风光。淳安县威坪镇党委供图

生态环境持续改善，群众的幸福感获得感也显著增强。

元荡湖位于沪苏交界处，3.1平方公里归上海青浦，9.9平方公里属江苏吴江。过去，两地环境治理存在责任划分不明晰等问题，元荡湖水质常年停留在劣Ⅴ类。

“原来两岸要么是鱼塘、荒地，要么被企业占用，老百姓走不进来。”青浦区水利管理所副所长向赟旭说，2020年以来，青浦与吴江联合修复水体、整治生态岸线，元荡湖再现碧波美景。

元荡湖的鸟儿。陆文忠摄

元荡湖的鸟儿。陆文忠摄

绿色是高质量发展的鲜明底色。习近平总书记强调，要健全生态产品价值实现机制，拓宽生态优势转化为经济优势的路径。

为了让绿水青山的价值得到充分释放，2020年10月，浙江省发布了全国首部省级GEP（生态系统生产总值）核算标准，GEP核算从试点走向了省域标准化。通过对生态产品价值量化评估，绿水青山有了清晰“价格”。此外，浙江还在全国首创了生态信用体系，唤醒大量农村“沉睡”资产，通过“森林贷”“水库贷”等体制机制创新，实现了“存入绿水青山，取出金山银山”的转换。

借鉴浙江经验，长三角其他地区也逐步建立健全生态资源与市场、资金对接服务平台：江苏确定14个县（市、区）为生态产品价值实现机制省级试点；安徽打造生态产品交易所，从最初农林类产权交易平台升级为涵盖农村产权、排污权、水权等综合类生态产品交易平台，积极探索生态产品价值实现路径。

发挥辐射带动作用

从“长三角”到“大中国”

西接太湖，东连黄浦江。北纬30度线上，太浦河犹如一条绿带，将上海青浦、江苏吴江、浙江嘉善（以下简称“青吴嘉”）紧密串连。

上世纪五六十年代，为承泄太湖洪水和杭嘉湖涝水，三地协力开挖了这条河。随着时间的推移，三地对其定位也发生了改变——对上游的吴江来说，太浦河是一条重要的泄洪通道；而下游的青浦和嘉善，则把这条河定位为饮用水源。

定位不同，治水标准也各不相同。“我不管，你不管，水葫芦自有他来管”……“都不管”导致太浦河一度污染严重、黑臭难闻。

转折始于2019年建立的联合河湖长制。

当年11月1日，“青吴嘉”有了一个新的国家级名称——长三角生态绿色一体化发展示范区。太浦河也因此成为长三角一体化的“见证者”和“实践者”。

为杜绝太浦河“山阴不管、会稽不收”的现象，在长三角生态绿色一体化发展示范区执行委员会的协调下，三地聚到了一起。无数次的协调会和“头脑风暴”后，联合河湖长制诞生了。共订一套标准，同绘一张蓝图，三地在联合巡河、水质联合监测、联合执法会商、河湖联合保洁及河湖联合治理等方面建立了常态机制，推动太浦河界河共同治理。

从“水葫芦流到哪，治污责任就归谁”转为“不让一串水葫芦漂到隔壁省市”……“青吴嘉”跨域携手共建示范区“水乡客厅”，打造沪苏浙皖共同的“会客厅”。如今的太浦河，林木青葱、鸟语花香，成为著名的拍鸟胜地。

太浦河风光。嘉善县委宣传部供图

太浦河风光。嘉善县委宣传部供图

如今，在环太湖区域、皖南—浙西—浙南生态屏障区域、长江生态廊道、淮河—洪泽湖生态廊道等区域，联合河湖长制已成为跨区域水生态治理的重要制度保障。

诞生于太浦河上的联合河湖长制，从“水里”逐步扩展到了“岸上”，从“青吴嘉”三地走向了全国。

无独有偶。国内首个跨流域生态补偿机制，也从浙皖两省“新安江模式”，推广到了全国19个省份、15个跨省流域。

流经全国10余省份的长江流域的保护工作，也在《长江联合共治协议》等体系下结出了“硕果”——江豚再次戏水，极度濒危、销声匿迹20多年的鱼类再度重现。

生态优先、绿色发展，跨域一体化建设稳步推进。自成立以来，示范区累计推出136项制度创新成果，其中联合河湖长制等38项制度创新经验，正向长三角和全国其他重点区域复制推广。

从“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”到“在祖国北疆构筑起万里绿色长城”，再到“环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福”……习近平总书记关于生态保护的重要论述，正在各地被实践着。

从长三角“一家人”到全国“一盘棋”，生态环境共保联治的“一体化意识”也逐渐被其他地方接受，成为环境治理共识。

长三角实践表明，生态环境保护与经济发展并非“非此即彼”的“单选题”，而是和谐共生的“交响曲”。

聚焦生态绿色一体化，长三角还将有哪些新动作？

持续巩固长江十年禁渔成果，推进新一轮太湖流域水环境综合治理；编制完成新安江—千岛湖生态保护补偿样板区建设规划，探索建立区域排污权交易试点工作机制，完善突发环境事件应急联动机制；推动长三角生态绿色一体化发展示范区建设提质增效……2023年度长三角地区主要领导座谈会上给出了答案。

作为“绿水青山就是金山银山”理念发源地和率先实践地，长三角这块“试验田”开创的改革经验，已在“大中国”土壤里“开花结果”。从贯彻落实习近平生态文明思想、盘活生态环保“一盘棋”的“棋手”，到为全国生态环境保护提供经验的先行“旗手”，长三角三省一市还将继续书写生态一体化新篇章。（方彭依梦、康梦琦、张磊、李阔、唐小丽、马作鹏、张玉峰）

(责编：罗知之、高雷)
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