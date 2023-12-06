人民网北京12月6日电 （杜燕飞、黄盛）6日，华能石岛湾高温气冷堆核电站完成168小时连续运行考验，正式投入商业运行。这是我国具有完全自主知识产权的国家重大科技专项标志性成果，也是全球首座第四代核电站，标志着我国在第四代核电技术领域达到世界领先水平。

华能石岛湾高温气冷堆核电站。受访者供图

据介绍，该核电站由中国华能牵头，联合清华大学、中核集团共同建设，于2012年12月开工，2021年12月首次并网发电，此次是在稳定电功率水平上正式投产转入商业运行。高温气冷堆是国际公认的第四代核电技术先进堆型，具有“固有安全性”，即在丧失所有冷却能力的情况下，不采取任何干预措施，反应堆都能保持安全状态，不会出现堆芯熔毁和放射性物质外泄。

华能山东石岛湾核电公司相关负责人表示，华能山东石岛湾核电站集聚了设计研发、工程建设、设备制造、生产运营等产业链上下游500余家单位，先后攻克多项世界级关键技术，设备国产化率超90%。核电站的商运投产，对促进我国核电安全发展、提升我国核电科技创新能力等具有重要意义和积极影响。

华能石岛湾高温气冷堆核电站。受访者供图

“依托这一工程，我国系统掌握了高温气冷堆设计、制造、建设、调试、运维技术，我们和清华大学共同研发了高温气冷堆特有的调试运行六大关键核心技术，培养了一批具备高温气冷堆建设和运维管理经验的专业人才队伍，形成一套可复制、可推广的标准化管理体系，并建立起以专利、技术标准、软件著作权为核心的自主知识产权体系。”上述负责人说。

据了解，高温气冷堆所具有的固有安全性、发电效率高、应用领域广等优良性能，使其在核能发电、热电冷联产及高温工艺热应用等领域商业化应用前景广阔，将有助于优化能源结构、保障能源供给安全，推动实现“双碳”目标。

(责编：王连香、高雷)

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