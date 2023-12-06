人民网北京12月6日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，为建立健全煤矿产能储备制度，保障煤炭稳定供应，夯实能源安全保障基础，国家发展改革委日前发布《关于建立煤矿产能储备制度的实施意见（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），提出到2027年初步建立煤矿产能储备制度。

据介绍，产能储备煤矿的设计产能由常规产能和储备产能两部分组成。常规产能是指非应急状态下煤矿正常生产的产能，由企业根据市场情况自主组织生产，不纳入国家统一调度范围。储备产能是指在常规产能基础之上预留的规模适度、用于调峰的产能，应急状态下按国家统一调度与常规产能同步释放，实现煤矿“向上弹性生产”。产能储备煤矿的常规产能与储备产能之和为设计产能。

《征求意见稿》要求，到2027年，初步建立煤矿产能储备制度，有序核准建设一批产能储备煤矿项目，形成一定规模的可调度煤炭产能储备。到2030年，产能储备制度更加健全，产能管理体系更加完善，力争形成3亿吨/年的可调度产能储备，全国煤炭供应保障能力显著增强，供给弹性和韧性持续提升。

按照《征求意见稿》，申报建设储备产能的煤矿应为国家核准权限的新建、在建煤矿项目，设计产能不低于300万吨/年，煤矿储备产能规模按占煤矿设计产能的比重，划分为20%、25%、30%三档。申报建设储备产能煤矿所在矿区外运条件便利且运力配置充足，且为五大煤炭供应保障基地内的大型现代化露天煤矿或安全保障程度高的井工煤矿，煤炭产品主要用于保障发电供热及民生用能需求。

《征求意见稿》要求，在煤炭供需形势总体平衡时，产能储备煤矿投产后按照常规产能组织生产。当供需形势由总体平衡转向紧张时，国家发展改革委、国家能源局根据煤炭市场现货价格是否超出合理区间等情况，视不同情形对储备产能实施统一调度，确定储备产能的应急释放区域、生产调度规模、供应保障目标等，指导纳入储备产能的煤矿在确保安全的前提下阶段性按设计能力“向上弹性生产”。

同时，产能储备煤矿要严格履行煤炭保供稳价责任，按照有关要求签订电煤中长期合同，执行国家有关价格政策。产能储备煤矿释放储备产能生产的商品煤优先接受国家统一调度，不再承担地方中长期合同签订任务。

在配套支持政策方面，《征求意见稿》提出，对产能储备煤矿，新建煤矿按设计产能20%、25%、30%建设储备产能的，其新增产能（含常规产能和储备产能）的60%、80%、100%免予实施产能置换。已审核确认产能置换方案的（包括在建煤矿），其产能置换指标总量的60%、80%、100%可另行使用，指标不再进行折算。

此外，产能储备煤矿要严格按照已批复矿区总体规划及规划环评办理核准相关手续。当资源储量、开采条件发生较大变化时，在符合服务年限要求的前提下，设计产能可在煤炭矿区总体规划基础上浮动1-3个设计级差，最大增幅原则上应低于规划建设规模的30%，且不出现环环评〔2020〕63号文件规定的规划重大调整情形。上述优化调整属煤炭矿区总体规划非重大调整情形，可编制局部调整方案报原规划审批机关同意。

(责编：申佳平、高雷)

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