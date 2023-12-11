人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中汽协：11月我国新能源汽车产销首次双双突破百万辆

2023年12月11日14:26 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月11日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会（以下简称中汽协）统计分析，11月，我国汽车产销分别完成309.3万辆和297万辆，环比分别增长7%和4.1%，同比分别增长29.4%和27.4%。

1至11月，汽车产销分别完成2711.1万辆和2693.8万辆，同比分别增长10%和10.8%，增速较1至10月分别提升2和1.7个百分点。

11月，我国新能源汽车产销首次双双突破百万辆，产量为107.4万辆，销量为102.6万辆，同比增幅分别为39.2%和30%，市场占有率达34.5%。其中，11月新能源汽车国内销量92.9万辆，环比增长11.7%，同比增长33.9%。

1至11月，新能源汽车产销分别完成842.6万辆和830.4万辆，同比分别增长34.5%和36.7%，市场占有率达到30.8%。

中汽协表示，11月汽车产销环比同比均实现增长，乘用车延续良好态势，商用车保持较快增长，新能源汽车和汽车出口引领行业增长。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，今年前11个月，我国国产汽车产量达2711.1万辆，销量（批发，含出口）达2693.8万辆。他预计，12月汽车市场将会持续向好，再现年底“翘尾”现象，汽车产销全年有望创造历史新高，超预期完成全年预测目标。

据部分汽车企业相关负责人介绍，11月，汽车市场热度延续，借助“双11”大促等消费的浪潮，购车需求进一步得到释放。传统汽车品牌方面，如比亚迪汽车总销量为301903辆，其中乘用车销量为301378辆，单月销量再次突破30万大关；吉利汽车共销售新车200079辆，同比增幅为38%；奇瑞集团共销售新车212076辆，同比增长111%。

在造车新势力方面，理想汽车11月交付新车41030辆，同比增长172.9%；蔚来11月共交付新车15959辆，同比增长12.6%；小鹏汽车11月共交付新车20041台，同比增长245%。

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
11月中小企业发展指数止跌回升 企业发展信心有所提振
　　12月10日，中国中小企业协会发布11月中小企业发展指数。数据显示，11月中国中小企业发展指数为89.3，比上月回升0.2点，高于2021年和2022年同期水平。…
前11个月全国铁路完成固定资产投资6407亿元 多个项目取得重要进展
　　人民网北京12月11日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，今年1至11月，全国铁路固定资产投资完成6407亿元，同比增长7.4%，截至2023年11月30日，全国铁路营业里程超15.55万公里，其中高铁4.37万公里。 国铁集团相关部门负责人介绍，11月以来，国铁集团统筹建设资源，加强施工组织，强化安全质量控制，科学有序推进铁路建设，一批新线陆续建成投产。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部