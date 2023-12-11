人民网北京12月11日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会（以下简称中汽协）统计分析，11月，我国汽车产销分别完成309.3万辆和297万辆，环比分别增长7%和4.1%，同比分别增长29.4%和27.4%。

1至11月，汽车产销分别完成2711.1万辆和2693.8万辆，同比分别增长10%和10.8%，增速较1至10月分别提升2和1.7个百分点。

11月，我国新能源汽车产销首次双双突破百万辆，产量为107.4万辆，销量为102.6万辆，同比增幅分别为39.2%和30%，市场占有率达34.5%。其中，11月新能源汽车国内销量92.9万辆，环比增长11.7%，同比增长33.9%。

1至11月，新能源汽车产销分别完成842.6万辆和830.4万辆，同比分别增长34.5%和36.7%，市场占有率达到30.8%。

中汽协表示，11月汽车产销环比同比均实现增长，乘用车延续良好态势，商用车保持较快增长，新能源汽车和汽车出口引领行业增长。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，今年前11个月，我国国产汽车产量达2711.1万辆，销量（批发，含出口）达2693.8万辆。他预计，12月汽车市场将会持续向好，再现年底“翘尾”现象，汽车产销全年有望创造历史新高，超预期完成全年预测目标。

据部分汽车企业相关负责人介绍，11月，汽车市场热度延续，借助“双11”大促等消费的浪潮，购车需求进一步得到释放。传统汽车品牌方面，如比亚迪汽车总销量为301903辆，其中乘用车销量为301378辆，单月销量再次突破30万大关；吉利汽车共销售新车200079辆，同比增幅为38%；奇瑞集团共销售新车212076辆，同比增长111%。

在造车新势力方面，理想汽车11月交付新车41030辆，同比增长172.9%；蔚来11月共交付新车15959辆，同比增长12.6%；小鹏汽车11月共交付新车20041台，同比增长245%。

(责编：王连香、吕骞)

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