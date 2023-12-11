人民网北京12月11日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，今年1至11月，全国铁路固定资产投资完成6407亿元，同比增长7.4%，截至2023年11月30日，全国铁路营业里程超15.55万公里，其中高铁4.37万公里。

国铁集团相关部门负责人介绍，11月以来，国铁集团统筹建设资源，加强施工组织，强化安全质量控制，科学有序推进铁路建设，一批新线陆续建成投产。济南至郑州高铁全线贯通运营，丽江至香格里拉铁路、川青铁路青白江东至镇江关段开通运营建成通车，西部铁路建设跑出“加速度”。

天津至北京大兴国际机场铁路、南昌至景德镇至黄山高铁、成都至自贡至宜宾高铁、汕头至汕尾高铁汕头南至汕尾段、龙岩至龙川高铁龙岩至武平段等在建项目取得重要进展，进入开通倒计时阶段。同时，加快推动重点项目前期工作，延安至榆林高铁、黄桶至百色铁路开工建设。

该负责人强调，铁路建设投资保持高位运行，对国民经济回升向好具有明显的拉动作用。下一步，国铁集团将坚持主动服务国家重大战略，加快构建现代化铁路基础设施体系，突出提升路网整体功能和效益，高质量推进铁路规划建设，充分发挥铁路建设投资带动作用，确保全面完成年度国家铁路投资任务，为经济社会高质量发展注入新动能。

(责编：王连香、吕骞)

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