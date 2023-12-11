人民网北京12月11日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会（以下简称中汽协）统计分析，11月，我国汽车出口48.2万辆，环比下降1.1%，同比增长46.3%；1至11月，汽车出口441.2万辆，同比增长58.4%。

11月，乘用车出口40.7万辆，环比下降3.3%，同比增长47%；1至11月，乘用车出口372万辆，同比增长65.1%。

11月，新能源汽车出口9.7万辆，环比下降21.8%，同比增长1.6%；1至11月，新能源汽车出口109.1万辆，同比增长83.5%。

从具体车型看，11月，乘用车出口40.7万辆，环比下降3.3%，同比增长47%。商用车出口7.6万辆，环比增长12.8%，同比增长42.7%；1至11月，乘用车出口372万辆，同比增长65.1%。商用车出口69.2万辆，同比增长29.8%。

数据显示，11月，在整车出口前十位企业中，上汽出口量达10.8万辆，同比增长8.3%，占总出口量的22.4%。与上年同期相比，长安出口增速最为显著，出口达3.5万辆，同比增长1.5倍；1至11月，在整车出口前十企业中，从增速上来看，比亚迪出口21.6万辆，同比增长3.6倍，奇瑞出口83.7万辆，同比增长1.1倍，长城出口28.3万辆，同比增长84.8%。

据中国汽车工业协会数据显示，10月，汽车出口52.7万辆，环比增长6.2%，同比增长49.6%。其中，新能源汽车出口19.3万辆，环比增长13.4%，同比增长38.4%；1至10月，汽车出口423.9万辆，同比增长62.1%。其中新能源汽车出口143.9万辆，同比增长77.4%。

(责编：王连香、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经