人民网北京12月11日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，结合新能源汽车技术进展情况，工业和信息化部、财政部、税务总局日前发布《关于调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告》（以下简称《公告》）。按照此次技术调整后的政策要求，纯电动乘用车续驶里程不低于200km。现行免征购置税政策要求纯电动乘用车续驶里程为不低于100km。

我国自2014年9月开始实施新能源汽车免征车辆购置税政策，并分别于2017年、2021年、2022年三次延期，现行政策将于2023年底到期。该政策与新能源汽车推广应用财政补贴等优惠政策协同，为快速培育新能源汽车消费市场，带动产业发展发挥了至关重要的作用。

“当前，新能源汽车成本与传统燃油汽车相比仍有一定差距，购置补贴政策已于2022年底退出，继续实施减免车辆购置税政策对稳定和扩大新能源汽车消费十分必要。”工业和信息化部装备工业一司负责人表示，2017年以来，除插电式（含增程式）混合动力车型在2021年因为测试标准更新调整相关技术参数外，免征车辆购置税政策产品技术要求并未进行调整。近年来随着新能源汽车产销规模快速扩大，动力电池系统能量密度、纯电动乘用车续驶里程、商用车单位载质量能量消耗量等技术水平明显提升。为适应产业发展实际，引导企业继续提升产品质量和性能，促进产业高质量发展，亟需调整和优化技术要求。

按照《公告》，2024年1月1日起，申请进入《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》（以下简称《减免税目录》）的车型，需符合新能源汽车产品技术要求。换电模式车型还需提供满足GB/T 40032《电动汽车换电安全要求》等标准要求的第三方检测报告，以及生产企业保障换电服务的证明材料。企业自建换电站的，需提供换电站设计图纸和所有权证明；委托换电服务的，需提供车型、换电站匹配证明、双方合作协议等材料。2024年1月1日至2024年5月31日为过渡期。

工业和信息化部装备工业一司负责人介绍，《公告》适当提高了现有技术指标要求,，同时为引导行业企业持续提升新能源汽车产品耐低温性能，还提出了对按照GB/T 18386.1《电动汽车能量消耗量和续驶里程试验方法 第1部分:轻型汽车》中“附录A”进行检测的纯电动乘用车和N1类纯电动货车，低温里程衰减率不超过35%的，电池系统能量密度可放宽至95Wh/kg，纯电动乘用车续驶里程要求可放宽至120km。

同时，《公告》明确了换电模式车型相关要求。换电模式在降低购车成本、消除里程焦虑、提升安全水平方面有一定优势。为支持换电模式创新发展，结合行业发展和标准实施情况，《公告》明确，相关车型需满足GB/T 40032《电动汽车换电安全要求》标准。同时，为保证真换电、能使用，要求申报企业提供保障换电服务的证明材料。

《公告》提出，2024年1月1日起，2023年12月31日前已进入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》（以下简称《免税目录》）且仍有效的车型将自动转入《减免税目录》。相关车型要及时上传减免税标识、换电模式标识，换电模式车型、燃料电池车型等按本公告要求补充相应佐证材料。2024年6月1日起，不符合本公告技术要求的车型将从《减免税目录》中撤销。2024年6月1日起，《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》（财政部 税务总局 工业和信息化部 科技部公告2017年第172号）、《关于调整免征车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告》（工业和信息化部 财政部 税务总局公告2021年第13号）中的技术要求废止。

“行业企业对新政策要求有充分预期。”工业和信息化部装备工业一司负责人表示，《公告》保持主体框架基本稳定，调整的指标充分参考已经实施的新能源汽车购置补贴、双积分、燃料电池汽车示范应用等政策，同时预留了过渡期。

该负责人同时指出，《公告》的行业影响主要有四个方面。

一是有利于稳定汽车市场。新能源汽车成本较传统汽车还有一定差距，通过消费端减免税政策支持，保持技术条件要求基本稳定，有助于引导企业预期，稳定和扩大新能源汽车消费。从2023年上半年情况看，约90%以上的车型能够符合新的要求。

二是有利于引导技术进步。《公告》综合考虑技术进步、标准更新等情况，对已经广泛应用的成熟技术适度提高要求，对低温衰减、换电等新技术新模式给予倾斜支持，有利于提升产品技术水平和促进模式创新。

三是有利于引导节能消费。近年来车辆平均整备质量快速增长，给实现行业能耗目标带来较大压力。《公告》适度加严了电耗和油耗（插电式混合动力）要求，进一步引导节能消费。

四是有利于引导企业保障产品安全。《公告》明确产品质量保障、平台建设等安全管理相关要求，对发生安全事故的车型及时予以管控，有利于引导企业确保新能源汽车使用安全。

《公告》要求，企业要建立健全安全管理机制，强化产品质量保障能力，确保新能源汽车使用安全。要提升监测平台效能，做好风险预警提醒，及时上报车辆事故报告。对于发生安全事故、隐瞒不报的，视情节轻重取消车型减免税资格或暂停新车型申报《减免税目录》。

图片来源：工业和信息化部装备工业一司

(责编：申佳平、吕骞)

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