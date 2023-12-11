原标题：中国信通院主办的县域工业经济发展论坛（2023）在深圳召开

12月7日，中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）主办的县域工业经济发展论坛（2023）在深圳市龙岗区拉开帷幕。

来自工业和信息化部，部分省市县（区）政府和工信部门领导、研究机构、行业协会、高校、企业、媒体等代表出席并围绕县域如何推进新型工业化共商对策。

中国工业经济联合会会长李毅中发表以“巩固发展县域经济，推进新型工业化”为主题的演讲。李毅中指出，县域经济和县域工业是推进新型工业化的基石，在巩固发展县域经济和县域工业的过程中，要遵循国家和地区的中长期规划，服从服务经济大局；要培育发展地方特色优势产业成为区域经济支柱；要实施领航企业培育工程，建设现代化产业体系；要夯实产业基础，提升县域工业企业的基础能力。

工业和信息化部运行监测协调局二级巡视员朱璋提出近年来我国县域工业综合实力持续提升，在当前形势下，一是全力稳定县域工业经济运行，延续、优化、完善并落实各项工业稳增长政策，发挥经济内循环中的县域力量。二是加速推进产业结构优化升级，瞄准成长潜力大、科技含量高、支撑带动力强的产业，优化产业结构。三是深入推进数实融合“以数强实”，积极推动制造业和数字经济深度融合场景在县域的落地推广，充分释放数据要素价值。

广东省工业和信息化厅二级巡视员谌志群、深圳市人民政府副市长张礼卫出席会议并致辞。

清华大学国家金融研究院副院长张伟围绕 “金融助力实体经济高质量发展：八点思考”做主旨演讲。

中国信通院总工程师敖立发布了《2023中国县域工业发展全景》《中国县域工业高质量发展典型案例》，通过《中国县域工业经济发展报告（2023）》揭晓了2023年“中国工业百强县”“中国创新百强县”“中国工业百强区”。敖立指出，当前我国县域经济发展呈现出区划数量趋于稳定、产业层次愈加立体、科技创新纵深延拓、人民获得感更坚实等四大特征；2023年工业百强县（市）贡献了全国9.9%的GDP、14.5%的工业增加值，稳增长支撑作用进一步扎牢，分布总体呈现新、快、优、全等四大特点。此外，中国信通院还发布了县域数字化特色实践成果。

会上，深圳市工业和信息化局介绍了深圳市工业高质量发展情况，龙岗区人民政府介绍了龙岗区推进新型工业化建设、促进制造业高质量发展经验及成果。在“全国工业百强区”中，深圳有六个区入围，其中龙岗区连续6年蝉联“中国工业百强区”第一。千亿级工业企业华为云和比亚迪作为企业代表进行了发言。

安宁市、邹城市和龙南市相关领导分享了地方推进新型工业化的经验和做法。最后，论坛发起了县域推进新型工业化先行示范倡议，倡议广大县（市）区以新思维、新模式，共谋县域新型工业化之路。

(责编：申佳平、陈键)

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