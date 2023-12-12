央视网消息（新闻联播）：2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民，顶住外部压力、克服内部困难，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，我国经济回升向好，高质量发展扎实推进，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。

年终将至，国家信息中心的研究团队测算得到了这样三根曲线，2023年，全国工业生产效率指数、重点新产品发展指数和创新驱动指数均一路向上，持续增长。

质量变革、效率变革、动力变革，高质量发展迈出坚实步伐。2023年，中国经济这张成绩单格外来之不易。

今年以来，我国发展面临的形势错综复杂，国际政治经济环境不利因素增多，国内周期性和结构性矛盾叠加。面对新的激流险滩，习近平总书记强调，“要坚定做好经济工作的信心”。2月，在学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上，习近平总书记强调，推进中国式现代化必须抓好开局之年的工作。要坚持稳字当头、稳中求进，全面深化改革开放，推动高质量发展。东至长三角、西至新疆、南至广东、北至黑龙江，今年以来，习近平总书记足迹跨越大江南北，围绕高质量发展这一首要任务，深入考察调研，提出明确要求，推动中国经济坚定迈向高质量发展。

完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动构建新发展格局，2023年，中国经济呈现出崭新气象。

粮食总产量再创历史新高。2023年，全国粮食再获丰收，连续9年保持在1.3万亿斤以上，中国人的饭碗牢牢端在自己手中。

科技创新实现新突破。2023年，长征系列运载火箭成功完成第500次发射任务，我国载人航天工程进入空间站应用与发展阶段，探月和行星探测工程全面推进，中国人探索太空的脚步迈得更稳更远。国产大飞机C919实现商业运营并进入产业化发展阶段，中国人圆了“大飞机梦”。“深地一号” 向地下9472米挺进，刷新亚洲最深油气钻井纪录。世界综合建设难度最高的跨海集群工程——深中通道主线贯通。科技创新这一“关键变量”，正在成为引领高质量发展的“最大增量”。

加快形成新质生产力。2023年，中国汽车出口总量有望跃居全球第一，实现历史性突破。以电动载人汽车、锂电池、太阳能电池为代表的“新三样”产品合计出口突破8000亿元，同比增长40%以上。新材料一个产业的总产值就超过5万亿元，一条条新赛道正塑造出中国经济新优势。

绿色产业实现跨越式发展。2023年，可再生能源装机总量历史性超过煤电装机，光伏组件、风力发电机等清洁能源装备关键零部件在全球市场占比达到70%，追“风”逐“日”，低碳转型，全国各地绿色发展势头正强。

高水平开放向纵深推进，对接国际高标准经贸规则。2023年，自贸试验区升级扩容至22个，共建“一带一路”开启新的金色十年。

推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。2023年前三季度，中国经济总量达到91.3万亿元，同比增长了5.2%，增速在全球主要经济体中保持领先，中国对全球经济增长的贡献将达到三分之一。基于中国经济回升向好态势，经济合作与发展组织等多家国际组织近来密集上调中国经济增长预期。

人民幸福安康是推动高质量发展的最终目的。2023年，民生保障有力有效，区域发展、城乡发展更趋协调。前十个月，全国一般公共预算教育支出累计超3.2万亿元，较去年同期增长5%。429个城市完成“一老一小”整体解决方案编制，实现地市级全覆盖。全国超过15万个乡村快递服务站点，编织出一张全新的运输网络。从大山深处到海滨渔村，更多的特色农副产品借助电商直播等新业态走向全国，助力缩小城乡差别。

在危机中育先机，于变局中开新局，中国经济在劈波斩浪中坚定前行。

新征程上，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，亿万人民团结奋进、苦干实干，锚定目标，化压力为动力、积优势为胜势，中国经济沿着高质量发展的航道砥砺奋进，定能长风破浪、行稳致远，迎来更加光明的发展前景。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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