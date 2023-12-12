原标题：菜鸟亮相COP28，向世界分享数智物流减碳创新经验

近日，《联合国气候变化框架公约》第二十八届缔约方大会(COP28)在阿联酋迪拜举行，作为绿色物流企业代表，菜鸟集团受邀出席COP28中国角主题边会。现场，菜鸟集团副总裁、市场公关和ESG总经理牛智敬分享了菜鸟数字技术助力绿色物流创新方面的一系列实践。

菜鸟是中国快递物流业中最早发起绿色行动的企业，现拥有全球最大的智慧物流网络之一以及全球最大的菜鸟驿站数字网络。凭借着数字优势和物流能力，菜鸟不仅发起了全球最大的绿色回收实践，碳排放强度较行业平均水平也更低。据牛智敬介绍，菜鸟已形成面向上下游合作伙伴的全链路绿色物流解决方案，通过将数字技术广泛应用于订单、包装、运输、回收等物流核心环节、推动低碳变革。

菜鸟集团副总裁、市场公关和ESG总经理牛智敬做绿色物流分享

在订单环节，过去三年菜鸟电子面单已应用于超1000亿个包裹，为行业节省4000亿张纸质面单，而使用了菜鸟智能合单技术的跨境包裹能大量减少包装及末端二次配送。

在包装环节，菜鸟智能装箱算法可在不到1秒内推荐最优箱型，这一技术在菜鸟仓被广泛应用，每年助力3亿个包裹“瘦身”，相当于减少使用8000万个纸箱；此外，菜鸟在绿色循环箱上还植入了RFID(精准射频识别技术)芯片，“一箱一码”能有效避免人工核验的效率低下，也大幅减少了周转中的丢失率。2023财年，菜鸟的绿色循环箱累计使用达13万次。

菜鸟自主开发的路径算法在车辆调度方面已拥有36项世界记录，通过优化路线规划，菜鸟在物流运输环节可大幅减少配送距离。

Cop28现场的菜鸟RFID循环箱和绿色回收练习册

一头连接消费者，一头连接商家，菜鸟的绿色减碳实践一直都与客户同行、与行业共进。早在2016年，菜鸟便鼓励消费者在菜鸟驿站参与快递包装回收，这一绿色行动也一直延续至今，发展成为全球规模最大的绿色回收实践。

在COP28现场，牛智敬还展示了由消费者在菜鸟驿站参与快递包装回收再造而成的练习册，它们曾多次被送往四川大凉山19所乡村中小学，向同学们传递绿色回收理念。

在鼓励消费者广泛参与的同时，菜鸟也在和多家品牌商家合作、将绿色回收拓展到旧衣、旧鞋、旧书等多品类。目前，菜鸟的数字化碳资产管理系统已与7个省市邮政行业、近100家国内高校和40余家品牌商家达成合作。

现场，不少参会嘉宾对菜鸟的绿色物流减碳实践给出了积极反馈。牛智敬表示，菜鸟坚持通过数字技术来推动绿色物流创新，这也让菜鸟的ESG运营更具可持续性，“ESG是菜鸟的一项长期战略，和各项业务有紧密结合，我们也希望与全球商家品牌、研究机构通力合作，积极打造可持续的绿色物流。”

(责编：曹淼、杨迪)

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