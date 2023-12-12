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日本货币政策转向影响几何

2023年12月12日09:08 | 来源：经济日报
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尽管日本经济增速出现下降，但日本央行上周仍然释放出了结束负利率的“鹰派”风声。目前，日本央行存在加速货币政策转向的内在动力，一旦日本快速“接棒”美国开始推动加息，其对全球金融市场的冲击值得警惕。

12月8日，日本内阁府公布第三季度国内生产总值(GDP)修正数据显示，由于内需疲软，当季日本实际GDP环比下降0.7%，按年率计算下降2.9%。这与之前“环比下降0.5%，按年率计算下降2.1%”的初步数据相比出现进一步下滑。这是最近四个季度以来日本经济首次出现负增长。

有分析指出，数据下滑反映出近两年通胀高企给日本经济带来的压力远未消退。同时，扣除物价上涨因素后，10月份日本实际工资收入同比下降2.3%，连续19个月同比减少。这反映出日本央行期望中的工资和物价正向循环仍未形成，也使日本央行调整货币政策的分寸更难拿捏。因此，市场机构一度预计，日本央行在明年第一季度调整政策的概率并不大，实质性调整可能要到明年第二季度。

然而，日本央行负责人先后释放“鹰派”信号迅速改变了市场预期。12月6日，日本央行副行长冰见野良三暗示，日本央行“可能很快就会结束世界上最后一个负利率政策”，这是迄今为止日本央行领导层就结束负利率政策发出的最明确信号。12月7日，日本央行行长植田和男在国会发言时称，从年底到明年在货币政策处理的问题上将变得更具有难度，如果加息的话有多种选项可以用于调整政策利率。这番表态加剧了市场对于日本货币政策转向在即的猜测。此后，市场预计日本央行12月结束负利率政策的概率从2%至3%飙升到45%，7日当天日本债券收益率创一年来最大涨幅，日元兑美元汇率上涨近4%。

有分析指出，由于核心通胀数据坚挺、日元汇率持续走软，日本央行货币政策转向的压力也不小。

一方面，核心通胀数据居高不下。日本10月核心CPI同比上涨2.9%，已经连续第19个月超过日本央行的目标，这也是自6月份以来首次扩大。

另一方面，过去一年多来日本货币政策节奏与欧美央行持续偏离，令日元兑换美元等货币的汇率持续走弱。日元持续疲软导致日本国内进口商品价格上涨，令日本企业进口原材料和零部件成本上升，生产成本增加，也会加剧通胀，并在日本金融市场引起动荡。有报道称，日本地区银行高管上月与日本央行官员会面时，呼吁日本央行取消负利率政策。

此外，美联储政策对日本央行的影响也不能忽视。日本投资者是美国政府债券最大外国持有者，日本货币政策转向可能会影响其海外投资流向，尤其美债可能遭遇减持压力。去年以来，美国对日本货币政策动向保持密切关注，或是通过政府官员直接发声引导、或是借国际机构之口“敲打”日本，建议其维持超宽松货币政策不变。

如今，尽管美联储仍在强调加息的可能性，但随着美国近期劳动力市场进一步放缓，多个关键经济指标走弱，经济学家和市场的注意力已经转向美联储“何时降息以及降息幅度多少”上来。美国市场的新动向在某种程度上减轻了日本央行转变货币政策面临的压力，这也给日本央行转变货币政策，特别是迅速“接棒”美国走上加息之路留出了“窗口”。不过，日本央行货币政策迅速转向可能推动日资回流，给全球流动性造成一定“抽水”效应，其对全球金融市场造成的影响需要密切关注。

(责编：王震、陈键)
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