李芃达

党中央、国务院高度重视减轻企业负担工作。今年以来，面对复杂多变的外部环境，国务院减轻企业负担部际联席会议按照具体要求，扎实推动惠企政策落实、整治涉企违规行为、优化营商环境等重点工作，为进一步减轻企业负担、稳定经济增长提供有力支撑。

近日，国务院减轻企业负担部际联席会议组织举办第十二届全国减轻企业负担政策宣传周。期间，联席会议办公室将突出政策解读，扩大社会知晓范围。同时，由地方减轻企业负担工作机构负责同志介绍本地区减轻企业负担特色做法，促进区域间交流互鉴，营造共同推动减轻企业负担的良好氛围。

减负效果总体较好

今年以来，财政部延续优化了一批阶段性税费优惠政策，出台了一批针对性较强的新举措，实打实支持企业纾困发展。财政部税政司副司长郭垂平介绍，例如，将个体工商户减半征收个人所得税的范围，由年应纳税所得额不超过100万元调整为不超过200万元；对月销售额10万元以下增值税小规模纳税人免征增值税，对增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收。

为加大对企业科技创新的支持力度，财政部将符合条件的行业企业研发费用税前加计扣除比例由75%提高至100%，并作为制度性安排长期实施。“截至今年11月，我们享受研发费用税前加计扣除800多万元，节省税费支出40多万元，缓解了公司研发方面的资金压力。”海南飞行者科技有限公司董事长陈鋆告诉记者，作为高新技术企业，公司还享受了增值税5%的加计抵扣，又节省支出20多万元。

同样享受到加计扣除政策福利的还有昆山禾振瑞新复合材料有限公司。“我们生产的复合材料产品主要用于汽车的外饰、空调及车灯系统，行业竞争较为激烈，因此每年需要投入较多资金用于技术研发。仅加计扣除一项就为企业减少70多万元的税费支出，让我们更加放心大胆地加大投入，不断提升产品质量。”公司董事长张炜说。

“我们聚焦惠企减负政策落实，有力推动经济持续恢复。”工业和信息化部副部长辛国斌介绍，今年前10个月，全国新增减税降费及退税缓费超1.6万亿元，其中，民营经济纳税人新增减税降费及退税缓费12385.6亿元。

虽然多项税费优惠政策落实效果总体较好，但中国中小企业促进中心近日发布的《2023年全国企业负担调查评估报告》指出，不少企业仍希望国家出台政策进一步降低增值税、所得税，延长降低企业“五险一金”缴费缴存比例政策等。

“我们将会同有关部门推动已出台的政策持续落地见效，让各项税费优惠政策效应充分释放，更好惠及经营主体，助力企业轻装上阵，推动经济持续回升向好。”郭垂平说。

营商环境不断优化

帮扶企业另一项有效举措是持续完善涉企行政事项清单，夯实减负制度效能。国家发展改革委对政府定价的经营服务性收费进行调整，公布新一版收费目录清单；工业和信息化部、财政部会同有关部门对国务院部门涉企保证金进行优化调整，逐项明确保函(保险)替代可行性，公布2023版涉企保证金目录清单；国家市场监管总局发布市场监管领域行政许可事项实施规范。

各地也结合自身实际，纷纷出台配套措施，持续破解民营经济发展中的难题。在清单管理方面，四川省动态修订完善《四川省市场监管领域部门联合抽查事项清单(第四版)》；吉林省建立“全省收费(涉企)清单一张网”查询小程序，方便企业精准查找所需政策；广东省全面建立发布涉企收费目录清单制度，实现“收费项目进清单，清单以外无收费”的管理目标。

在服务企业方面，重庆市开展“企业吹哨·部门报到”专项行动，利用信息技术实现企业诉求集成化、链条化、流程化受理处置；河南省委、省政府举办“万人助万企”活动，累计派驻助企干部7.6万名，包联企业14.5万家；江苏、福建、河北、河南等省份通过企业服务热线，为经营主体提供“一站式”政策服务，及时协调解决企业诉求。政策“组合拳”让营商环境不断优化，有效激发经营主体活力。

谈及当地营商环境，张炜讲了一个故事：“我们2017年到昆山办企创业，当时也去其他地方考察过，但昆山市张浦镇负责招商的一位副镇长十分执着，每周都会给我打电话询问投资建厂情况，我们也被当地的诚意所打动。”

当然，昆山不仅让张炜留下来，更让他的企业在这里发展壮大。“由于我们的产品销量较好，近年来企业规模不断扩大，需要充足的流动资金。当地政府工作人员了解到我们有资金需求，就帮忙联系金融机构，机构得知我们既是江苏省专精特新中小企业，也是苏州、昆山两级创业领军人才企业，均提高了对我们的授信额度，让企业得到充足贷款。”

陈鋆认为，营商环境的好坏关键在于和政府职能部门打交道、办理各项业务、推进项目的时候是不是“门好进、人好见、事好办”。“海南省工信厅不定期和我们主动沟通，不设主题、不设范围，面对面倾听诉求，并有专人负责指导解决我们的各项问题，在我们申报专精特新‘小巨人’企业、参加各级赛事、行业多领域沟通等方面开展全程精心指导和精准服务。”

回应企业“急难愁盼”

当前，外部不稳定不确定因素依然较多，尽管在系列惠企纾困政策作用下企业负担有所缓解，但其生产经营依然面临不少困难。

“我们调查发现，四成企业反映市场需求下降明显。在有出口业务的企业中，42%的企业预计2023年出口额同比增长，30%的企业与上年保持不变，28%的企业预计有所下降，其中预计下降10%以上的企业主要来自电子、纺织、家具等行业。”中国中小企业发展促进中心主任单立坡介绍，虽然企业总体成本负担感受较上年相比边际改善，但仍有一半的企业反映负担感受较重，37%的企业反映总体负担比上年加重。具体来看，52%的企业认为原材料成本负担较重，48%的企业反映人力成本负担较重，33%的企业反映水、电、气、土地等要素成本负担较重。

此外，部分企业还反映有的地方和部门涉企调查、调研和各种填报系统偏多，涉企检查和罚款频度增加且缺乏统一标准，涉企执法“一刀切”和以罚代管等，呼吁国家进一步清理规范，持续优化企业发展环境。

为此，辛国斌建议，要进一步抓好为企业减负政策实施落地。从强化金融支持、推进减税降费、完善服务体系等多方面，推动细化措施落地。要加大组织协调和督导检查，确保企业得到实惠，行业稳定运行。针对当前工业经济下行压力大、中小企业困难多的实际情况，进一步谋划出台新的惠企纾困政策，加强财税、投资、科技、土地等各类政策的协调联动，优化实施方式，形成叠加放大效应。

“企业是稳增长的主体，是高质量发展的载体，企业强产业才能强，企业稳社会才能稳。”辛国斌表示，要加强涉企服务工作，积极回应企业“急难愁盼”问题。各有关成员单位要健全完善常态化沟通交流机制，针对企业反映的问题诉求，形成清单台账，并逐项推动起来。各地区要巩固近年来帮扶企业专项行动的成果，及时总结经验，进一步畅通渠道，完善机制，确保帮扶工作进一步取得实效。

(责编：王震、陈键)

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