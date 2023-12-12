中新网南宁12月11日电(韦佳秀)南宁海关11日提供的数据显示，今年前11个月，广西对越南进出口额达2229.7亿元(人民币，下同)，同比(下同)增长31%，增速达到2016年至今最高水平，同时高于全国对越南贸易增速27.4个百分点。

南宁海关统计分析处分析研究一科科长程超颖表示，自1999年以来，越南一直保持广西第一大贸易伙伴国地位，双边贸易规模由十亿元逐步提升至千亿元级别。

据介绍，今年前11个月，广西对越南出口贸易额达1673.5亿元，增长24.5%；进口贸易额达556.2亿元，增长55.2%。其中，边境贸易增速明显。广西对越南以边境贸易方式进出口1129.4亿元，增长34.4%，占同期广西对越南外贸总值比重过半，拉动同期广西对越南贸易增长17个百分点。

在进出口产品方面，广西对越南出口中间产品占比提升。近年来，桂越双方在服装、电子信息等领域的经贸投资合作不断深化，产业链上下游联系日渐紧密。前11个月，广西对越南出口中间产品960.4亿元，增长26.5%。其中，出口纺织服装类、平板显示模组类、自动数据处理设备及其零部件类中间产品分别为144.4亿、104.1亿、42.3亿元，分别增长44.8%、146.2%、343.6%。

值得一提的是，广西与越南在农产品进出口方面实现优势互补。前11个月，广西自越南进口农产品74.9亿元，增长57%。其中，进口鲜榴莲41.6亿元，增长811.6%。同期，2022年年底获得准入的越南鲜甘薯、燕窝分别进口978.8万、90.7万元，均为净增长。

同时，广西的蔬菜、水果受到越南市场欢迎。广西对越南出口农产品85.8亿元，增长6.1%。其中，出口蔬菜32.8亿元，增长3.8%；柑橘、甜瓜分别出口10.1亿、3.9亿元，分别增长43.4%、84.5%。

(责编：王震、陈键)

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