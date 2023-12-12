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建设海上风电产业链需大力推进科技创新

何 亮
2023年12月12日09:14 | 来源：科技日报
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“海上风电是清洁能源建设的兵家必争之地，更是风能产业的科技制高点。”日前，建设高质量海上风电现代产业链共链行动大会在京举行。中国工程院院士舒印彪表示，几年来，我国海上风电实现跨越式发展，但在关键核心装备及标准化制定方面仍存在一些短板与弱项，亟待加强科技创新，支撑海上风电产业协同发展。

数据显示，“十三五”以来，我国海上风电装机规模连续5年实现大幅增加，2021年超越英国，跃居世界第一。截至今年9月，我国海上风电累计装机达到了3189万千瓦，约占全球海上风电总装机的一半，且实现了全额消纳。

与会专家表示，虽然我国在海上风电领域已成功追赶上一些传统强国，但仍需坚持创新引领，共同构筑安全稳定的产业链供应链。

“我国海上风电制造、建设、运维等技术已实现快速突破。”舒印彪表示，我国海上风电从3兆瓦起步，经过15年不懈努力，如今下线机组最大容量达到18兆瓦，投运场站离岸距离最远超过80公里，漂浮式风机柔性直流换流平台等技术得到加快应用。

不久前，《全球海上风电产业链发展报告》发布。该报告显示，我国已形成完整的海上风电产业链。三峡集团副总经理王良友表示，海上风电产业链具有链条长、关联度大、带动性强、辐射范围广等特点，多方共建海上风电产业链是实现风电全产业建链的有效路径。

尽管海上风电的“抢装潮”已成过往，但我国海上风电发展前景依旧可观。“2024年，三峡集团预计新增开工装机500万千瓦。”三峡新能源总经理张龙表示，这意味着，海上风电市场将新增风机、叶片、塔筒采购量约500台套，新增总投资超600亿元、科研投资超20亿元。

舒印彪介绍，据中国工程院预测，2030年，我国全社会用电量将达到11.8万亿千瓦时，发电装机40亿千瓦。其中，海上风电装机1.3亿千瓦，发电量占比约为3%。未来，海上风电还将迎来新的发展高峰。

“推进我国海上风电高质量发展，要坚持集约化、规模化开发，避免因低水平开发而导致风能资源浪费，尤其是开发过程中的恶性竞争。”舒印彪表示，我国海上风能资源丰富、开发潜力巨大，只有坚持科技创新，发挥好产业集群，才能实现风能资源的可持续利用。

发展海上风电对于建设海洋强国意义重大。在国家能源局能源节约和科技装备司副司长徐继林看来，以三峡集团为产业链链长的央企，要以科技创新为支撑，联合产业链上中下游企业，协力攻克关键技术难题，加快补强海上风电产业链技术装备短板，积极锻造海上风电产业链技术装备长板，加速我国海上风电产业链向高端化、现代化迈进。

此外，标准是科技创新的催化剂，也是实现产业升级的重要桥梁。舒印彪表示，我国海上风电产业亟须建立技术标准和检测认证体系，以实现技术产品的标准化、序列化。“当前，我国海上风电制造、海上风电供电仍未形成系列标准，导致‘大马拉小车’等资源浪费情况频出。”他建议，加强海上风电技术标准体系建设，研制关键共性技术标准，通过标准促进科技成果转化、促进资源循环利用。

(责编：王震、陈键)
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