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组图：我国在运最大陆上风电基地全容量投产发电

2023年12月12日14:47 | 来源：人民网
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中国广核兴安盟300万千瓦风电项目分为两期建设，其中科右前旗100万千瓦，科右中旗200万千瓦，项目总投资额184亿元。11月25日中广核兴安盟二期200万千瓦风电项目升压站带电成功。 受访者供图
中国广核兴安盟300万千瓦风电项目分为两期建设，其中科右前旗100万千瓦，科右中旗200万千瓦，项目总投资额184亿元。11月25日中广核兴安盟二期200万千瓦风电项目升压站带电成功。 受访者供图
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人民网北京12月12日电 （黄盛）我国第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目之一——中国广核兴安盟300万千瓦风电项目在10日实现全容量并网，成为我国在运最大陆上风电基地。

据介绍，该项目位于内蒙古兴安盟科右前旗和科右中旗境内，2020年开工建设，一期100万千瓦风电项目于2022年6月投产。今年11月25日，二期200万千瓦风电项目升压站一次带电成功，并于12月10日顺利完成二期项目投产。项目共安装701台风电机组，每年可提供清洁电能超过100亿千瓦时，等效减少标煤消耗约296万吨，减少二氧化碳排放约802万吨，相当于植树造林34.5万亩，项目全寿命周期对兴安盟地区税收贡献超50亿元，可实现经济效益和生态环保效益。

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